Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Εμάς δεν μας σκέφτηκες», ούρλιαζε η 18χρονη στον πατέρα της – Στην Αλβανία η κηδεία της 36χρονης

Την πόρτα του ανακριτή, αναμένεται να περάσει και σήμερα (26.08.2025) ο 40χρονος που έσφαξε με εργαλείο ψησίματος την σύζυγό του στον Βόλο, μπροστά τα αθώα μάτια των παιδιών τους. Τη στιγμή που ο δράστης θα ξεκινήσει την απολογία του, στην Αλβανία θα γίνεται η κηδεία του θύματος της τελευταίας γυναικοκτονίας που έχει συνταράξει το πανελλήνιο.

Με μία απλή ερώτηση «εμάς δεν μας σκέφτηκες;», η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, προσπάθησε να μάθει από τον πατέρα της –κατά την επίσκεψη στο κρατητήριο- για ποιον λόγο έσφαξε την μητέρα της, στην είσοδο της πολυκατοικίας τους, στον Βόλο. Ο δράστης της γυναικοκτονίας, μετά τη σύλληψή του, ισχυρίστηκε πως «θόλωσε» πιστεύοντας ότι τον απατά.

Τα παιδιά του ζευγαριού αναφέρουν πως ο πατέρας τους είναι παθολογικά ζηλιάρης και πως η μητέρα τους δεν μιλούσε με άλλους άνδρες ούτε είχε εξωσυζυγική σχέση.

Η 18χρονη δεν μπορεί να ξεγράψει την εικόνα της δολοφονημένης μητέρας της. Έχει τη φωτογραφία της στο κινητό της και την κοιτά ξανά και ξανά, τη στιγμή που ουρλιάζει από οργή πως πλέον έμεινε ορφανή καθώς ο πατέρας της έχει «τελειώσει» για εκείνη.

Σε τραγική κατάσταση είναι και τα υπόλοιπα παιδιά του ζευγαριού και ειδικά ο 13χρονος γιος τους, ο οποίος γαντζώθηκε από τον λαιμό του πατέρα του για να τον εμποδίσει να βλάψει την μητέρα του.

Βλέποντας τη μητέρα τους να τρέχει να σωθεί και τον πατέρα να την ακολουθεί, τα δύο μεγαλύτερα, η 18χρονη και ο 13χρονος, προσπάθησαν να βοηθήσουν την 36χρονη.

Το μικρότερο κοριτσάκι, ηλικίας μόλις 5 χρόνων, παρέμενε σοκαρισμένο στο διαμέρισμα. Ο 13χρονος έτρεξε να σταματήσει τον δράστη.

Ήταν γαντζωμένος επάνω στον 40χρονο και τον τραβούσε από τον λαιμό, ενώ ο δράστης ορμούσε και κάρφωνε με αιχμηρό εργαλείο, στη σύζυγό του και μητέρα του παιδιού, σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromou.

Από πίσω τους έτρεξε και η δεύτερη κόρη του θύματος στα χέρια της οποίας λίγο αργότερα ξεψυχούσε η 36χρονη.

Όσον αφορά την κηδεία του θύματος, η μεγαλύτερη κόρη «υποσχέθηκε» να φορέσει την μητέρα της μία λευκή φούστα για να είναι όμορφη στο τελευταίο ταξίδι της.

Η μεταμέλεια

Ο δράστης παραμένει εριστικός, αν και τώρα λέει ότι μετάνιωσε επιρρίπτει την ευθύνη για την αποτρόπαια πράξη του στην προκλητική συμπεριφορά της γυναίκας του, όπως ισχυρίζεται.

Όπως υποστηρίζει, όταν η 36χρονη έμεινε έγκυος πριν από λίγο καιρό του είπε ότι το παιδί δεν ήταν δικό του και εκείνος θόλωσε.

«Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν.

Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας. Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου».

Ωστόσο, από το οικογενειακό περιβάλλον της 36χρονης περιγράφουν κακοποιητική συμπεριφορά και πως ο 40χρονος την βίαζε συνέχεια για να μένει έγκυος και να μην τον χωρίσει.

Με πληροφορίες από MEGA και taxydromos.gr