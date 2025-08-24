Γυναικοκτονία στον Βόλο: Αμετανόητος ο 40χρονος για τη δολοφονία της συζύγου του – «Καλά της έκανα», φώναζε

«Ανακούφιση» για τα 4 παιδιά της αδικοχαμένης 36χρονης, που έπεσε νεκρή μετά την επίθεση που δέχθηκε με αιχμηρό αντικείμενο από τον άνθρωπο που αγαπούσε και μαζί του είχε φτιάξει την οικογένειά της. Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο συνελήφθη το Σάββατο και σήμερα (24.08.2025) αναμένεται να βρεθεί ενώπιων εισαγγελέα.

Μόλις 300 μέτρα μακριά από το σπίτι όπου έσφαξε την μητέρα των παιδιών του, βρέθηκε ο δράστης της γυναικοκτονίας που έχει «τσακίσει» τις τελευταίες ημέρες τον Βόλο. Αντί να ζητήσει συγγνώμη, να βάλει τα κλάματα και να αναρωτηθεί πώς είναι τα παιδιά του που είδαν το έγκλημα μπροστά στα μάτια τους, ο 40χρονος ούρλιαζε στους αστυνομικούς «καλά της έκανα», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λόγος, όπως ισχυρίζεται, που όπλισε το χέρι του ήταν η απιστία.

Από τη στιγμή που σκότωσε την σύζυγό του, οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Μετά από μία ημέρα βρέθηκε στο οικόπεδο στην οδό Ευρυπίδου. Μάλιστα, φορούσε διαφορετικά ρούχα τα οποία είχε βρει σε κάδο σκουπιδιών.

Οι κάτοικοι, πριν την σύλληψή του, έβλεπαν έναν μυστηριώδη άνδρα να τριγυρνά στην περιοχή και έτσι ειδοποίησαν την αστυνομία αν και αντιλήφθηκαν πως αυτός ο άνδρας δεν φοράει τα ρούχα τα οποία φορούσε ο δράστης όταν τράπηκε σε φυγή. Ένας κάτοικος ωστόσο τον αναγνώρισε, ειδοποίησε την αστυνομία και έτσι όταν οι αστυνομικοί βρέθηκαν στο σημείο, τον είδαν να κοιμάται πίσω από κάτι θάμνους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τη στιγμή της σύλληψής του:

Μετά τη γυναικοκτονία στον Βόλο, τα παιδιά επιβεβαίωσαν με τις καταθέσεις τους τη ζήλια του πατέρα προς τη μητέρα τους.

Ανέφεραν πως ο μοιραίος καβγάς ξεκίνησε όταν ο 40χρονος είδε την 36χρονη να μιλά στο κινητό της και επειδή νόμιζε ότι στέλνει μήνυμα σε κάποιον άλλον κατέληξε να την σφάξει.

Ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Επίσης, ο 40χρονος έχει και ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, για κατοχή ναρκωτικών, για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή από όπου αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου, θα το κάνω και εγώ στον ίδιο»

Η 18χρονη κόρη του θύματος, που μαζί με τα 3 ανήλικα αδέλφια της είδαν την μητέρα τους να «σβήνει» στην είσοδο της πολυκατοικίας τους στον Βόλο, μιλώντας στο taxydromos.gr δεν μπόρεσε να κρύψει την οργή της για τον δολοφόνο και πατέρα της.

«Για μένα πέθανε και αυτός. Θα πάρω εκδίκηση για ό,τι έκανε στη μάνα μου»!

Κρατούσε στα χέρια της το κινητό της τηλέφωνο και έδειχνε τη φωτογραφία της μελανιασμένης μητέρας της, με τις θανάσιμες μαχαιριές στο σώμα της. «Αυτό που έκανε στη μαμά μου –να, δείτε εδώ- θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω ”ντροπή”!

Θα πάρω την εκδίκηση για την μάνα μου. Την έχασα, ”έφυγε” από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου.

Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας. «Το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της, μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη ζηλεύανε, τη θαυμάζανε. Τώρα αυτός μας κατέστρεψε», σπάραξε η 18χρονη.