Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η στιγμή που ο 40χρονος συλλαμβάνεται από τους αστυνομικούς – Βίντεο ντοκουμέντο

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (23.8.25) σε οικόπεδο στο κέντρο της πρωτεύουσας της Μαγνησίας.

Ο δράστης της γυναικοκτονίας που έγινε χθες Παρασκευή βρέθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου και Ευριπίδου σε κεντρικό σημείο του Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γείτονας εντόπισε τον 40χρονο να είναι ξαπλωμένος μέσα στα χόρτα σε παλιό πάρκινγκ 200 μέτρα περίπου από το σπίτι όπου δολοφόνησε την 36χρονη μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους.

Ο 40χρονος ήταν καταβεβλημένος, φορούσε ρούχα που είχε βρει σε κάδο, δεν είχε πάνω του κινητό τηλέφωνο και δεν έφερε καμία αντίσταση και οδηγείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Σύμφωνα με το gegonota.news, στα πρώτα του λόγια κατά τη σύλληψή του, φάνηκε αμετανόητος και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Με απατούσε η γυναίκα μου, τι να έκανα».

Την Κυριακή θα παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα απ΄ όπου αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Η μεγάλη κόρη του ζευγαριού ηλικίας 18 ετών τηλεφώνησε στο 100 κορίτσι ζητώντας βοήθεια και ανέφερε ότι, ο πατέρας της μαχαίρωσε τη μητέρα της στο σπίτι τους στο Βόλο στην οδό Κωνσταντά.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας υπήρχε πτώμα γυναίκας σε ύπτια θέση, φέροντας τραύματα στο λαιμό και στα πλευρά.

Δίπλα στη σορό βρίσκονταν δύο τα υπόλοιπα παιδιά του ζευγαριού, τρία ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 16 και 6 ετών και ένα ανήλικο αγόρι 13 ετών, τα οποία ανέφεραν ότι η νεκρή γυναίκα ήταν μητέρα τους.

Όπως είπαν από το πρωί της Παρασκευής, οι γονείς τους είχαν έντονους καβγάδες και λογομαχίες και όταν η μητέρα τους αποφάσισε να φύγει από το διαμέρισμα 1ου ορόφου όπου διαμένουν, ο πατέρας τους την ακολούθησε κρατώντας στο χέρι του ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου την χτύπησε με αυτό στο λαιμό και στα πλευρά, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η σορός της άτυχης 36χρονης έχει ήδη μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία – νεκροτομή.