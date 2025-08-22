Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ο 40χρονος δολοφόνησε την 36χρονη μπροστά στα παιδιά τους – Είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας τον Ιούνιο

Ακόμη μία γυναικοκτονία μέσα σε λίγε μέρες σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (22.08.2025) στον Βόλο, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Αυτή τη φορά θύμα ήταν μία 36χρονη μητέρα 4 παιδιών που «έφυγε» από τα χέρια του συζύγου της.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 11, σε διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας επί οδού Κωνσταντά 17 στον Βόλο. Εκεί διέμενε ο 40χρονος δράστης της με το θύμα και τα 4 παιδιά τους, όλοι με καταγωγή από την Αλβανία. Η γυναικοκτονία που σημειώθηκε «πάγωσε» την πόλη και κυρίως τους γείτονες της οικογένειας, που αποκάλυψαν ότι το ζευγάρι τσακωνόταν έντονα από το πρωί, ωστόσο τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία που επρόκειτο να συμβεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανατριχίλα προκαλεί το γεγονός ότι και τα 4 παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας από 6 έως 18 ετών, ήταν παρόντα την ώρα του εγκλήματος και είδαν τον πατέρα τους να δολοφονεί την μητέρα τους.

Μάλιστα, η μεγαλύτερη κόρη ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, προκειμένου να σωθεί η 36χρονη… πράγμα που δυστυχώς δεν συνέβη.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τη γυναίκα, ο οποία είχε ακόμη τις αισθήσεις της. Ωστόσο κατά την μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, η 36χρονη ξεψύχησε και τελικά διαπιστώθηκε επισήμως ο θάνατός της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεγαλύτερη κόρη ανέφερε ότι οι γονείς είχαν συχνούς καυγάδες. Σήμερα το πρωί, ενώ όλη η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι, ξέσπασε ένας ακόμη καυγάς, ο 40χρονος άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας.

«Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε», είπε η 16χρονη κόρη τους.

Ο 40χρονος ήταν χρήστης ναρκωτικών και πως τον περασμένο Ιούνιο είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Ο 40χρονος δράστης, δολοφόνησε την σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο, μαχαιρώνοντάς την. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει την επίθεσης και έτρεξε στην είσοδο την πολυκατοικίας, όμως ο 40χρονος την πρόλαβε και την μαχαίρωσε και πάλι σε λαιμό κα πλάτη.

Από την δύναμη και την φόρα της επίθεσης η 36χρονη έπεσε τζαμαρία της πόρτας εισόδου στην πολυκατοικία με αποτέλεσμα να σπάσουν τα γυαλιά και εκείνη να πέσει αναίσθητη.

Ο ίδιος άφησε αιμόφυρτη την άτυχη 36χρονη στην είσοδο του κτιρίου και τράπηκε σε φυγή προκειμένου να γλιτώσει την σύλληψη. Τότε, άρχισε να τρέχει προς την άνοδο της οδού Γλάδστωνος και εξαφανίστηκε, με αποτέλεσμα οι αρχές να αποκλείουν τον τόπου του εγκλήματος και να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για να τον εντοπίσουν.