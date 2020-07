Οι εικόνες προκαλούν δέος όπως και το επιστημονικό έργο που γίνεται όσον αφορά στο πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας στην Αλόννησο. Το μοναδικό αυτό μουσείο ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο 1η Αυγούστου!

Το αποκαλούν «Η Ακρόπολη των ναυαγίων» και όχι άδικα. Οι αρχές κατάφεραν να μετατρέψουν το ναυάγιο της Περιστέρας σε ένα υπέροχο υποβρύχιο μουσείο. Το μουσείο αυτό είναι πάντα υπό την επίβλεψη και το άγρυπνο μάτι των επιστημόνων οι οποίοι με την χρήση ειδικών τεχνολογιών παρακολουθούν τα πάντα.

Το Reuters βούτηξε στα νερά του νησιού των Σποράδων και οι εικόνες είναι εντυπωσιακές.

Υπάρχουν υποβρύχιες κάμερες που επιτηρούν τον χώρο και χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό το οποίο ειδοποιεί αν αλλάξει κάτι στον βυθό.

Το υποβρύχιο μουσείο και το ναυάγιο είναι στ’ ανοικτά της Αλοννήσου όπου είχε βυθιστεί στα τέλη του 5ου αιώνα π.χ. φορτωμένο με χιλιάδες αμφορείς.

Έλληνες επιστήμονες εξήγησαν στο Reuters ότι αυτό το μουσείο μπορεί να γίνει οδηγός και για άλλα ναυάγια σε όλο τον κόσμο και έτσι να γίνουν πιο προσβάσιμα.

Κι αυτό, γιατί είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η πρώτη φορά που ένα ναυάγιο ανοίγει για το κοινό το οποίο φορώντας στολή δύτη μπορεί να έρθει κοντά στα μυστικά του βυθού.

Οι αρχαιολόγοι αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο ναυάγιο έχει δώσει πολύ σημαντικές πληροφορίες για το εμπόριο τον επονομαζόμενο «Χρυσό Αιώνα του Περικλή». Οι πάνω από 3.000 αμφορείς που ήταν στο πλοίο πιστεύεται ότι μετέφεραν κρασί.

Το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος που κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, εντός της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων, που καθιστούν το αρχαίο ναυάγιο της Περιστέρας έναν ενδιαφέροντα προορισμό για κάθε έμπειρο αυτοδύτη.

Το υποβρύχιο μουσείο, το οποίο οριοθετήθηκε πολύ κοντά στις ακτές της ακατοίκητης νησίδας Περιστέρα και σε απόσταση αναπνοής από τις ανατολικές ακτές της Αλοννήσου, θα υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες του την 1η Αυγούστου, οπότε θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια και από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν τα εκθέματα -στον βυθό- από το περίφημο ναυάγιο του 5ου αιώνα π.Χ.

An ancient shipwreck in Greece opens to the public for the first time, fusing archaeological wonders in the depths of the sea with the marvels of modern-day artificial intelligence #OnAI https://t.co/jYIM3r2PpH pic.twitter.com/xDcpbwop0Z