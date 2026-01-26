Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για την Αναστασία Αθήνη που πέθανε: Έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς σε πνευματικό επίπεδο

«Οι απρέπειες οποιουδήποτε, δεν αποτελούν για μένα και το επίπεδό μου, αντικείμενο σχολιασμού» λέει μεταξύ άλλων η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου
Δήμητρα ΛΙάνη
Δήμητρα ΛΙάνη Παπανδρέου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου ρωτήθηκε για την Αναστασία Αθήνη που πέθανε στα 77 χρόνια της ζωής της. Δήλωσε έντονα ενοχλημένη από την προσπάθεια κάποιων να επαναφέρουν στο προσκήνιο το συμβάν με το χαστούκι, χωρίς να προβάλλονται οι ιδέες και οι απόψεις που κατά καιρούς διατυπώνει. Αρκέστηκε να πει ότι σε πνευματικό επίπεδο έχει συγχωρέσει όλους τους εχθρούς, αλλά σε πολιτικό της είναι αδύνατον.

Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega και την Νάνσυ Νικολαΐδου για τον θάνατο της γυναίκας που της είχε ρίξει χαστούκι πριν 29 ολόκληρα χρόνια μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες της εποχής. Ύστερα από το επεισόδιο, η Αναστασία Αθήνη, απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και οδηγήθηκε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου μέχρι να φτάσει περιπολικό για να την παραλάβει.

«Ακούστε! Οι απρέπειες οποιουδήποτε, δεν αποτελούν για μένα και το επίπεδό μου, αντικείμενο σχολιασμού. Είναι ένα βίαιο γεγονός απέναντι στο πρόσωπό μου, του παρελθόντος, και δεν θέλω να ασχολούμαι με το παρελθόν.

Νομίζω ότι δεν έχουν καμία σχέση με την τότε εποχή, που υπήρχαν άλλα πράγματα. Δεν θέλω να ασχοληθώ μ’ αυτό. Δεν θέλω να κρίνω και δεν θέλω να πλατιάσω. Διαμαρτύρομαι γιατί τόσες δηλώσεις μου που είναι επίκαιρες, και τοποθετήσεις μου, αποσιωπούνται εσκεμμένα από ένα σύστημα που σαπίζει.

Εγώ έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς, σε πνευματικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορώ. Γιατί εδώ γράφεται η ιστορία της χώρας, η ιστορία γενικώς… ξαναγράφεται. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, συγγνώμη. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο» ανέφερε η Δήμητρα Λιάνη στο Buongiorno.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
114
111
99
99
94
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Διαρροή αερίου στους φούρνους του κτηρίου το επικρατέστερο σενάριο της φονικής έκρηξης
Στο συγκεκριμένο κτήριο λειτουργούν φούρνοι της εταιρείας - Νωρίτερα η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία επιβεβαίωνε ότι οι αγνοούμενοι είναι πέντε και τα αίτια της έκρηξης άγνωστα
Εικόνες από το φλεγόμενο εργοστάσιο από ψηλά
6
Απαγορευτικό απόπλου σε δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα εκτελεστούν ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά
καιρός
Newsit logo
Newsit logo