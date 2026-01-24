Ελλάδα

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη που είχε δώσει το «διάσημο» χαστούκι στην Δήμητρα Λιάνη

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Κυριακή στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας
Αναστασία Αθήνη
Η Αναστασία Αθήνη / ΑΠΕ

Την τελευταία της πνοή άφησε η Αναστασία Αθήνη, η γυναίκα που το 1997 είχε χαστουκίσει δημοσίως τη Δήμητρα Λιάνη σε μία παρουσίαση βιβλίου.

Όπως έγραψε η τοπική διαδικτυακή εφημερίδα e-maistros.gr, που καλύπτει ειδήσεις από την περιοχή της Αμφιλοχίας και της ευρύτερης Αιτωλοακαρνανίας, η Αναστασία Αθήνη πέθανε σε ηλικία 77 ετών. Η γυναίκα αυτή έγινε γνωστή εξαιτίας του «διάσημου» χαστουκιού που είχε δώσει στη Δήμητρα Λιάνη. 

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας την Κυριακή (24.01.2026) στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη.

Το περιστατικό με το «διάσημο» χαστούκι στη Δήμητρα Λιάνη

Η Αναστασία Αθήνη, της οποίας το πλήρες όνομα ήταν Αναστασία Αθηνή – Τσούνη), έγινε διάσημη στο πανελλήνιο όταν στις 10 Οκτωβρίου 1997 πήγε στη Στοά του Βιβλίου στην Αθήνα, όπου γινόταν η παρουσίαση του βιβλίου της Δήμητρας Λιάνη, με τίτλο «10 χρόνια και 54 ημέρες».

Η γυναίκα αυτή περίμενε υπομονετικά στην ουρά, όπου κόσμος ήταν συγκεντρωμένος και η Δήμητρα Λιάνη υπέγραφε τα αντίτυπα των βιβλίων της.

Όταν, λοιπόν, την  πλησίασε δε δίστασε να τη χτυπήσει δημοσίως στο πρόσωπο, ενώ φέρεται να είπε πριν από την πράξη της ότι δεν καταδέχεται να παραλάβει το βιβλίο. Ταυτόχρονα, οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν το περιστατικό, που έμεινε στην ιστορία.

Ύστερα από το επεισόδιο, η Αναστασία Αθήνη, απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και οδηγήθηκε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου μέχρι να φτάσει περιπολικό για να την παραλάβει.

Σύμφωνα με δικές της αφηγήσεις, εκεί τη συνάντησε η Δήμητρα Λιάνη, η οποία τη ρώτησε για τους λόγους της πράξης της.

«Δεν ξέρω, ίσως να είχα φορτιστεί από όσα λέγονται για σένα στις εκπομπές», ήταν η απάντηση της Αναστασίας Αθήνη.

Δήμητρα Λιάνη
Η Δήμητρα Λιάνη / ΑΠΕ

Αρχικά, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο την είχε καταδικάσει σε φυλάκιση 8 μηνών. Η ποινή αυτή μειώθηκε αργότερα σε δεύτερο βαθμό και τελικά η δίωξη παύθηκε. Παράλληλα, ως υπάλληλος της Πρόνοιας τότε, της επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή που προέβλεπε τη στέρηση προαγωγής για πέντε χρόνια, αν και συνέχισε να εργάζεται κανονικά στην υπηρεσία της.

Το Εφετείο Αθηνών τον Οκτώβριο του 2001 έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη εναντίον της. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στον νόμο 2943/2001, ο οποίος προέβλεπε την παραγραφή αδικημάτων με χαμηλές ποινές (κάτω των 6 μηνών) που είχαν τελεστεί μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία.

Αναστασία Αθήνη
Η Αναστασία Αθήνη το 2001 / ΑΠΕ

Η Αναστασία Αθήνη γεννήθηκε στο Μοναστηράκι Βόνιτσας και σπούδασε στη Νομική. Μετά το περιστατικό, επιχείρησε να ασχοληθεί με την πολιτική, συμμετέχοντας σε αυτοδιοικητικές εκλογές και αργότερα ως υποψήφια με το ΛΑ.Ο.Σ., χωρίς ωστόσο να εκλεγεί. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
152
126
82
79
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΔΕΔΔΗΕ: Οι ζημιές στην Άνω Γλυφάδα δεν σχετίζονται με το έργο υπογειοποίησης
«Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκαν στην περιοχή από την επόμενη κιόλας ημέρα εμφάνισης των φαινομένων και συνεχίζουν αδιάκοπα να επιχειρούν, υλοποιώντας ήδη τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις αποκατάστασης»
Καταστροφές στη Γλυφάδα
Ούτε γρίπη, ούτε κορονοϊός: Η «αόρατη» ασθένεια που «φορτώνει» το σύστημα Υγείας
Σχεδόν 4 στους 10 ασθενείς που προσέρχονται στους γιατρούς με έντονα συμπτώματα (υψηλό πυρετό, πόνους στις αρθρώσεις και βήχα), διαγιγνώσκονται αρνητικοί και στους τρεις κύριους ιούς (Γρίπη, SARS-CoV-2, RSV)
Νοσοκομείο
Δήμαρχος Γλυφάδας: Οι εργασίες υπογειοποίησης καλωδίων που πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη δημιούργησαν σαθρό έδαφος
«Είναι ένας από τους λόγους που έφτασε τόσο πολύ χώμα, λάσπη και φερτά υλικά στην πόλη, στη Μετσόβου, στην Ανθέων και στους γύρω δρόμους. Όχι ο μόνος, αλλά πολύ σημαντικός»
A car is partially covered by debris, as a storm hits Athens, Greece, January 21, 2026. REUTERS
Νέα ένταση στα Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη
Η μήνυση αφορά στα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης, έχουν συλληφθεί και οι δύο γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ωστόσο ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ με Covid και χαμηλό οξυγόνο
Αστυνομικοί στα Βορίζια
Σέρρες: «Του είπε “θα σε κάνω μούμια”» λέει η μητέρα του 13χρονου που κατήγγειλε καθηγήτρια ότι τον φίμωσε με ταινία
Η μητέρα του μαθητή μιλώντας στο newsit.gr περιέγραψε όσα έγιναν λέγοντας πως: «Ξαφνικά η διευθύντρια ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του να του κλείσει το στόμα γιατί, όπως είπε, δεν ήθελε να τον ακούει άλλο»
Σχολείο 35
Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές λόγω γρίπης – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
«Έχουμε αύξηση 30% στα παιδιά σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα στα παιδιατρικά νοσοκομεία . Έρχονται κάθε μέρα πάνω από 250 παιδιά και εισάγονται 50», είπε ο Μιχάλης Γιαννακός
Νοσοκομείο Παίδων
Newsit logo
Newsit logo