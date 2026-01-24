Πέθανε η Αναστασία Αθήνη που είχε δώσει το «διάσημο» χαστούκι στην Δήμητρα Λιάνη

Την τελευταία της πνοή άφησε η Αναστασία Αθήνη, η γυναίκα που το 1997 είχε χαστουκίσει δημοσίως τη Δήμητρα Λιάνη σε μία παρουσίαση βιβλίου.

Όπως έγραψε η τοπική διαδικτυακή εφημερίδα e-maistros.gr, που καλύπτει ειδήσεις από την περιοχή της Αμφιλοχίας και της ευρύτερης Αιτωλοακαρνανίας, η Αναστασία Αθήνη πέθανε σε ηλικία 77 ετών. Η γυναίκα αυτή έγινε γνωστή εξαιτίας του «διάσημου» χαστουκιού που είχε δώσει στη Δήμητρα Λιάνη.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας την Κυριακή (24.01.2026) στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη.

Το περιστατικό με το «διάσημο» χαστούκι στη Δήμητρα Λιάνη

Η Αναστασία Αθήνη, της οποίας το πλήρες όνομα ήταν Αναστασία Αθηνή – Τσούνη), έγινε διάσημη στο πανελλήνιο όταν στις 10 Οκτωβρίου 1997 πήγε στη Στοά του Βιβλίου στην Αθήνα, όπου γινόταν η παρουσίαση του βιβλίου της Δήμητρας Λιάνη, με τίτλο «10 χρόνια και 54 ημέρες».

Η γυναίκα αυτή περίμενε υπομονετικά στην ουρά, όπου κόσμος ήταν συγκεντρωμένος και η Δήμητρα Λιάνη υπέγραφε τα αντίτυπα των βιβλίων της.

Όταν, λοιπόν, την πλησίασε δε δίστασε να τη χτυπήσει δημοσίως στο πρόσωπο, ενώ φέρεται να είπε πριν από την πράξη της ότι δεν καταδέχεται να παραλάβει το βιβλίο. Ταυτόχρονα, οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν το περιστατικό, που έμεινε στην ιστορία.

Ύστερα από το επεισόδιο, η Αναστασία Αθήνη, απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και οδηγήθηκε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου μέχρι να φτάσει περιπολικό για να την παραλάβει.

Σύμφωνα με δικές της αφηγήσεις, εκεί τη συνάντησε η Δήμητρα Λιάνη, η οποία τη ρώτησε για τους λόγους της πράξης της.

«Δεν ξέρω, ίσως να είχα φορτιστεί από όσα λέγονται για σένα στις εκπομπές», ήταν η απάντηση της Αναστασίας Αθήνη.

Αρχικά, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο την είχε καταδικάσει σε φυλάκιση 8 μηνών. Η ποινή αυτή μειώθηκε αργότερα σε δεύτερο βαθμό και τελικά η δίωξη παύθηκε. Παράλληλα, ως υπάλληλος της Πρόνοιας τότε, της επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή που προέβλεπε τη στέρηση προαγωγής για πέντε χρόνια, αν και συνέχισε να εργάζεται κανονικά στην υπηρεσία της.

Το Εφετείο Αθηνών τον Οκτώβριο του 2001 έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη εναντίον της. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στον νόμο 2943/2001, ο οποίος προέβλεπε την παραγραφή αδικημάτων με χαμηλές ποινές (κάτω των 6 μηνών) που είχαν τελεστεί μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η Αναστασία Αθήνη γεννήθηκε στο Μοναστηράκι Βόνιτσας και σπούδασε στη Νομική. Μετά το περιστατικό, επιχείρησε να ασχοληθεί με την πολιτική, συμμετέχοντας σε αυτοδιοικητικές εκλογές και αργότερα ως υποψήφια με το ΛΑ.Ο.Σ., χωρίς ωστόσο να εκλεγεί.