Ως ο «Πιο Επιθυμητός Προορισμός της Ευρώπης» αναδείχτηκε η Ελλάδα στα Βραβεία Wanderlust στο Λονδίνο. Σημαντικές διακρίσεις για τα ελληνικά νησιά.

Η Ελλάδα ψηφίστηκε ως ο χρυσός νικητής στην κατηγορία του «Πιο Επιθυμητού Προορισμού στην Ευρώπη» (Most Desirable Country -Europe) από τους αναγνώστες του περιοδικού Wanderlust, του μακροβιότερου ταξιδιωτικού περιοδικού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπρόσθετα, τα ελληνικά νησιά τιμήθηκαν με το χάλκινο βραβείο ως Πιο Επιθυμητή Περιοχή στην Ευρώπη (Most Desirable Region -Europe) και η Κρήτη με το χάλκινο βραβείο του Πιο Επιθυμητού Νησιού στην Ευρώπη (Most Desirable Island -Europe).

Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022, εκατοντάδες από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ταξιδιωτικού κλάδου συγκεντρώθηκαν στον εμβληματικό Πύργο του Λονδίνου για την 21η απονομή Wanderlust Travel Awards, που παρουσίασε ο Simon Reeve. Τα Wanderlust Travel Awards είναι μια μεγάλη γιορτή για τον παγκόσμιο τουρισμό και κάθε χρόνο αναδεικνύουν τα μεγαλύτερα αστέρια του κλάδου, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΟΤ.

Στην εφετινή απονομή δόθηκαν 15 βραβεία που ψηφίστηκαν από αναγνώστες και επαγγελματίες του τουρισμού (τουριστικά γραφεία, tour operators, ξεναγούς, κ.ά) σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο να αναδείξουν τους καλύτερους προορισμούς σε δύο βασικές κατηγορίες: Στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Στην διάρκεια της απονομής του βραβείου «Most Desirable Country», ο George Kipouros, διευθυντής του περιοδικού Wanderlust ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα ήταν πάντοτε ένα είδος «μύησης» για πολλούς ταξιδιώτες.

Ωστόσο, οι αναγνώστες μας ανακαλύπτουν τώρα, εκ νέου, έναν γοητευτικό προορισμό που προσφέρει άφθονο πολιτισμό, φυσική ομορφιά και γαστρονομικές εμπειρίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και πέρα από τα φημισμένα νησιά του».

Τα βραβεία Wanderlust για την Ελλάδα παρέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης, ο οποίος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το σχέδιο και η σκληρή δουλειά ανταμείβονται με μια εξαιρετική χρονιά που αποτελεί και νέο ορόσημο για τον τουρισμό μας. Όμως με την βράβευση της Ελλάδας ως «Πιο Επιθυμητού προορισμού της Ευρώπης» από τα Wanderlust, όπως και με την βράβευση των ελληνικών νησιών και της Κρήτης, αναγνωρίζεται η μεγάλη προσπάθεια που έχουμε καταβάλλει όλοι τα τελευταία δύο χρόνια. Η Ελλάδα ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί! Με υπερηφάνεια και πίστη στις δυνάμεις μας, θα ανταποκριθούμε και στις νέες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας».

Tα Wanderlust Travel Awards 2022:

Most Desirable Country (Rest of World): Costa Rica

Most Desirable Country (Europe): Greece (France – Spain)

Most Desirable Region (Rest of World): Florida

Most Desirable Region (Europe): Normandy (Andalucia – Greek Islands)

Most Desirable City (Rest of World): New Orleans

Most Desirable City (Europe): Dubrovnik (Tallinn – Lisbon)

Most Desirable Island (Rest of World): Palawan

Most Desirable Island (Europe): Ireland (Malta – Crete).