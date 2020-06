Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών με τα πιο καθαρά νερά σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA). Η ποιότητα των θαλασσών κολύμβησης στην Ευρώπη παραμένει υψηλή.

Στις 5 πρώτες χώρες με τα πλέον κατάλληλα νερά για θαλάσσιο μπάνιο κατατάσσεται η Ελλάδα βάσει της μελέτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (08.06.2020). Στην 1η θέση έρχεται η Κύπρος. Στους 22.295 χώρους που ελέγχθηκαν, το 84,6% είχε εξαιρετική ποιότητα νερού. Η μελέτη του EEA κάλυψε περιοχές από τις 27 χώρες της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αλβανία αλλά και την Ελβετία.

Μετά από σχεδόν 3 μήνες σε lockdown, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις παραλίες, τις λίμνες και τα ποτάμια τους καθώς η Ε.Ε. ετοιμάζεται να άρει τους ελέγχους στα σύνορα εντός της επικράτειάς της έως τα τέλη Ιουνίου.

Clean bathing water is usually taken as something that is gifted, but it’s actually one of the European collective achievements.

This year’s report once again confirms that people can continue to enjoy very high quality standards: https://t.co/7kboZps8nU #WorldOceansDay2020 pic.twitter.com/qUKI3sVb9Q