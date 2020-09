Αύριο Τετάρτη συγκαλείται στις Βρυξέλλες το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ, που αποτελείται από τους Πρέσβεις των χωρών-μελών που είναι διαπιστευμένοι στην Συμμαχία.

Την σύγκληση είχε ζητήσει η Ελλάδα και -σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές- στη διάρκειά της θα τεθεί από την Αθήνα το αίτημα για αποχώρηση του Oruc Reis και των πολεμικών πλοίων που το συνοδεύουν από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Με την κίνηση αυτή -που είχε ως αποτέλεσμα να μετατεθεί για την Πέμπτη η πιθανή συνάντηση των στρατιωτικών ακολούθων Ελλάδας και Τουρκίας στο ΝΑΤΟ- η Αθήνα διασφάλισε ότι η “πολιτική” συζήτηση σε επίπεδο Πρέσβεων θα προηγηθεί των όποιων τεχνικών συνομιλιών.

Η Ελλάδα προσέρχεται στη συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου με έναν στόχο: να επαναλάβει σε κάθε τόνο πως προϋπόθεση για τις όποιες συζητήσεις των δύο μερών είναι η αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και πως η αποκλιμάκωση δεν μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικό τρόπο, εκτός από την ανάληψη πρωτοβουλιών από εκείνον που προκάλεσε την κλιμάκωση, δηλαδή την Τουρκία. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το αίτημα της αποχώρησης του Oruc Reis και της συνοδείας του.

Κυβερνητικές πηγές απέδιδαν μάλιστα τα όσα ανέφεραν νωρίτερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης περί αναβολής για την Πέμπτη της “προγραμματισμένης” συνάντησης των στρατιωτικών αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας στην ανάγκη της Άγκυρας να διαχειριστεί επικοινωνιακά την αυριανή συνεδρίαση.

Υπενθυμίζεται πως τα τουρκικά ΜΜΕ μετέδιδαν ως έκτακτη είδηση πληροφορία ότι στις 10 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στρατιωτικών αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας.

Τα τουρκικά ΜΜΕ επικαλούνταν πληροφορίες από το υπουργείο Άμυνας και ως πηγή τους το Αρχηγείο του ΝΑΤΟ.

Κάποια από τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συνάντηση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα, αλλά αναβλήθηκε με απόφαση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας για την Πέμπτη.

