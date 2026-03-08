Ελλάδα

Η Finos Film τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με ένα νοσταλγικό βίντεο

Αλίκη Βουγιουκλάκη, Τζένη Καρέζη, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρθα Καραγιάννη, Μαίρη Χρονοπούλου, Ζωζώ Σαπουντζάκη και άλλες ηθοποιοί «πρωταγωνιστούν» στο αφιέρωμα
Μαίρη Χρονοπούλου
Η Μαίρη Χρονοπούλου

Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και η Finos Film θέλησε να τιμήσει την ιδιαίτερη αυτή μέρα του χρόνου με ένα υπέροχο βίντεο, με κάποιες από τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Finos Film την Κυριακή (08.03.2026) για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας βλέπουμε σκηνές από ταινίες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την Τζένη Καρέζη, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρθα Καραγιάννη, τη Μαίρη Χρονοπούλου, την Ζωζώ Σαπουντζάκη, τη Νόρα Βαλσάμη, την Κατερίνα Γιουλάκη, την Ειρήνη Κουμαριανού, τη Μέλπω Ζαρόκωστα, τη Ζωή Λάσκαρη και άλλες αγαπημένες ηθοποιούς. 

«Ρωτήσαμε τους άντρες της Φίνος Φιλμ την γνώμη τους για τις γυναίκες και να τι μας απάντησαν. Αφιερωμένο σε όλες», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης που έγινε στο Facebook.

«Το πιο όμορφο που μπορεί να φορέσει η γυναίκα είναι η αυτοπεποίθησή της», «Οι δυνατές γυναίκες δεν έχουν “ύφος” έχουν πρότυπα», «Στον έρωτα οι γυναίκες είναι επαγγελματίες, οι άντρες ερασιτέχνες», «Η γυναίκα θυμάται τα πάντα, ακόμα κι αυτά που δεν έγιναν», είναι οι φράσεις που προβάλλονται στο βίντεο – αφιέρωμα στις γυναίκες. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
56
55
54
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ηλικιωμένος στη Θεσσαλονίκη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και χτύπησε 8 σταθμευμένα οχήματα - Δύο ελαφρά τραυματίες
«Ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο, τρέξαμε αμέσως και είδαμε τα αυτοκίνητα μας κατεστραμμένα - Χτύπησε και δύο πεζούς που ευτυχώς είναι καλά» λέει ιδιοκτήτης αυτοκινήτου που υπέστη ζημιές από την καραμπόλα
Θέρμη
Πειραιάς: Τέσσερις ανήλικοι προσπάθησαν να κλέψουν αυτοκίνητο με λοστό – «Κρεμάστηκαν όλοι μαζί πάνω στην πόρτα και την τραβούσαν»
Τέσσερις ανήλικοι επιχείρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας να ανοίξουν σταθμευμένο αυτοκίνητο στον Πειραιά χρησιμοποιώντας λοστό....
Η στιγμή που ο δράστης να παραβιάσει με αυτοκίνητο λοστό
Η καθηγήτρια που πέθανε από εγκεφαλικό είχε κάνει αναφορά στο υπουργείο Παιδείας - Μαθητές της πέταγαν μπουκάλια και την έβριζαν
Στην αναφορά της τόνιζε πως κατάσταση έθετε σε κίνδυνο και τη σωματική της ακεραιότητα και γι' αυτόν τον λόγο ζητούσε την άμεση παρέμβαση της αρμόδιας Διεύθυνσης
Η καθηγήτρια στην αναφορά της κατήγγειλε περιστατικά μπούλινγκ εναντίον της 55
Newsit logo
Newsit logo