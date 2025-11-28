Η κακοκαιρία Adel έφερε στην Αττική εκατοντάδες αστραπές και κεραυνούς: Εξασθενούν τα φαινόμενα από το απόγευμα του Σαββάτου

Τον προβληματισμό του για το ότι η Αττική κατάφερε με 60mm βροχής να «βουλιάξει», εξέφρασε η Γιώργος Τσατραφύλλιας. Στην ανάρτηση που έκανε στα social media για την κακοκαιρία Adel που πλήττει τις τελευταίες ημέρες όλη την χώρα, προειδοποίησε για έντονα φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο μετεωρολόγος τόνισε πως αρκετές περιοχές της χώρας είναι σε αυξημένο κίνδυνο λόγω των ακραίων βροχών, των ισχυρών καταιγίδων και των χαλαζοπτώσεων. Στην πολύπαθη δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι ενώ το Σάββατο θα ξεκινήσει και η γενικότερη εξασθένηση των φαινομένων. Όσον αφορά την Αττική που βρέθηκε σήμερα το πρωί στο «μάτι» της κακοκαιρίας Adel, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει πως καταγράφηκαν πάνω από 50 mm βροχής ενώ εκδηλώθηκαν ραγδαιότητες και εκατοντάδες αστραπές και κεραυνοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ο μετεωρολόγος αναρωτήθηκε το τι μπορεί να συμβεί αν πέσουν στην Αττική 150mm και 200mm βροχής. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την πρωτεύουσα λέγοντας πως είναι ένα περιβάλλον κλιματικής αποσταθεροποίησης, γεγονός που δείχνει ότι δεν θα μπορέσει να «σηκώσει» τέτοιο ύψος βροχής.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Σε αυξημένο κίνδυνο και σήμερα αρκετές περιοχές εξαιτίας της κακοκαιρίας “Adel”. Στη δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα από το μεσημέρι θα αρχίσουν να εξασθενούν. Από αύριο το απόγευμα και από τα ανατολικά θα αρχίσει η αποδρομή της κακοκαιρίας.

Αττική: Ισχυρό πέρασμα της κακοκαιρίας είχαμε και νωρίς το πρωί και στην Αττική. Τα νερά του Σαρωνικού τροφοδότησαν με αρκετή ενέργεια το σύστημα με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν μεγάλες ραγδαιότητες και εκατοντάδες αστραπές και κεραυνοί.

Oι μετεωρολογικοί σταθμοί του εθνικού αστεροσκοπείου κατέγραψαν πάνω από 50 mm βροχής. Τα φαινόμενα με μικρότερες εντάσεις θα συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι. Δεν μπορώ να μην καταθέσω και τον προβληματισμό μου:

Αν με 50mm και 60mm βροχής πλημμύρισε η Αττική, τι θα γίνει με 150mm και 200mm; Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι αυτό το σενάριο είναι μακρινό ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον κλιματικής αποσταθεροποίησης που τα ακραία καιρικά φαινόμενα κάνουν συνέχεια την εμφάνισή τους; Καλημέρα και προσοχή!»

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 6 που εκδόθηκε την Τρίτη (25-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για το Σάββατο 29-11-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 29-11-2025

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 1-12-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Τρίτη 2-12-2025

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.