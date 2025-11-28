Κακοκαιρία Adel: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι σφυροκοπούν την Αττική – Πλημμύρισαν δρόμοι και ξεριζώθηκαν δέντρα

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας Adel βρέθηκε την Παρασκευή (28.11.2025) και η Αττική. Από τα χαράματα, σφοδρές βροχές πλήττουν την πρωτεύουσα ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες ξεκίνησαν να εκδηλώνονται καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και αρκετοί κεραυνοί.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως το πιο κρίσιμο 12ωρο της κακοκαιρίας Adel είναι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής. Οι καταιγίδες στην Αττική έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους που είναι ήδη «ευάλωτοι» σε τέτοιες συνθήκες.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους καθώς η βροχή αλλά και η αυξημένη κίνηση που αναμένεται να εκδηλωθεί θα προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους.

Δείτε εδώ σε ποιους δρόμους της Αθήνας παρατηρείται κίνηση.

Οι αρχές διέκοψαν της κυκλοφορία στην Πειραιώς από Πέτρου Ράλλη μέχρι Χαμοστέρνας, με κατεύθυνση προς Αθήνα, για προληπτικούς λόγους αλλά λίγο μετά άνοιξε και πάλι.

Σε Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Αιγάλεω καταγράφηκαν και πτώσεις δέντρων. Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, έχει μετατραπεί ήδη σε ποτάμι.

Το νερό έχει φτάσει, σε πολλά σημεία, μέχρι τη μέση των οχημάτων με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί και μποτιλιάρισμα.

Προβλήματα παρατηρούνται και στην Ποσειδώνος.

Σοβαρά προβλήματα και στον σταθμό του ηλεκτρικού στο Μοσχάτο καθώς αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τους επιβάτες με καρότσες και κλαρκ.

Την ίδια στιγμή, σε ισχύ είναι το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ που προειδοποιεί για βροχές και καταιγίδες σε 10 περιοχές σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Ο Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του στα social media τονίζει πως ο πυρήνας των καταιγίδων που σφυροκοπά την Αττική, θα διαρκέσει συνολικά 1 ώρα.

«Ο ισχυρός πυρήνας των καταιγίδων που επηρεάζει την Αττική παρότι παρουσιάζει μικρή εξασθένηση, συνεχίζει να τροφοδοτείται από τον Σαρωνικό. Η προσοχή μας για μια ώρα ακόμη παρά την εξασθένηση», γράφει στην ανάρτησή του.

Πυροσβεστική και τροχαία βρίσκονται επί ποδός ώστε να σπεύσουν όπου χρειάζεται για αντλήσεις νερών και απεγκλωβισμούς οδηγών ή κατοίκων.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 33 κλήσεις προς την Πυροσβεστική από κάθε άκρη της Αττικής.

Κλειστά τα σχολεία σε Διόνυσο, Σπάτα και Πεντέλη

Οι αρχές αποφάσισαν και το κλείσιμο των σχολείων σε Διόνυσο, Σπάτα και Πεντέλη εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Κανονικά λειτουργούν οι παιδικοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Ως προς τον Δήμο Πεντέλης η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών και του ενδεχόμενου υπερχείλισης των ρεμάτων της περιοχής, όλα τα σχολεία του Δήμου Πεντέλης θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Ανοιχτοί παραμένουν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί».

Και ως προς τον Δήμο Διονύσου: «Σήμερα όλες οι σχολικές υποδομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι κλειστές, λόγω της κακοκαιρίας Adel που πλήττει έντονα την Αττική και φυσικά τον δήμο μας. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται από το πρωί δημιουργούν προβλήματα σε αρκετές περιοχές, με αποτέλεσμα ο δήμος να δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται ήδη σε κόκκινο συναγερμό και επιχειρεί σε όλο το εύρος των δημοτικών ενοτήτων, παρακολουθώντας προσεκτικά κάθε εξέλιξη του φαινομένου. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση ανάλογα με την πορεία της κακοκαιρίας. Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει ότι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά σήμερα. Αντίθετα, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστές, καθώς οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις δημιουργούν ζήτημα ασφάλειας για τα παιδιά που αυλίζονται κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι ολισθηρότητας και ατυχημάτων στους αύλειους χώρους.

Οι υπηρεσίες του Δήμου και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας και παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται».

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει και σήμερα Παρασκευή (28/11) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για το Σάββατο 29-11-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 29-11-2025

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 1-12-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Τρίτη 2-12-2025

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.