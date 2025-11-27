Η κακοκαιρία Adel έπληξε το πρωί την Αττική: Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου

Νωρίς το πρωί ξεκίνησαν οι βροχές και οι καταιγίδες που έφερε η κακοκαιρία Adel σε περιοχές της Αττικής, με την έλευσή της να αποτυπώνεται με βεβαρημένη κίνηση στους δρόμους από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η κακοκαιρία Adel, πλήττει εδώ και κάποιες ώρες την Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας ιδιαίτερα προβλήματα στην Κέρκυρα αλλά και την Αιτωλοακαρνανία λόγω των έντονων φαινομένων ενώ έχουν ήδη εκδοθεί μηνύματα 112.

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης 27.11.2025, ισχυρές καταιγίδες πλήττουν πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ δε λείπουν και οι θυελλώδεις άνεμοι. Λόγω της έντονης σε πολλές περιπτώσης βροχής, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, με την κίνηση να είναι αυξημένη σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου από νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Οι περιοχές που είδαν εντονότερη βροχόπτωση ήταν η Ηλιούπολη, η Παλλήνη, το Μαρκόπουλο, η Νέα Μάκρη και το Κορωπί, με ξαφνικές καταιγίδες να ξεσπούν.

Live η πορεία των φαινομένων

Πού αναμένονται εντονότερα τα φαινόμενα

Μέχρι και την Παρασκευή (28/11) αναμένεται να διαρκέσει η κακοκαιρία ADEL που έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την Δυτική Ελλάδα, όπως σημειώνεται στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Ειδικότερα, στο σχετικό δελτίο αναφέρεται πως θα κυμανθεί ή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα. Αναλυτικά:

Την Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.

Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Η επιδείνωση των φαινομένων αναμένεται από την Πέμπτη (27/11) και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή (28/11). «Η κακοκαιρία ADEL θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους».

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.