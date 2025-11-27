Ελλάδα

Η κακοκαιρία Adel σάρωσε την Φοινικούντα: Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε στέγες σπιτιών και προκάλεσε ζημιές σε επιχειρήσεις

Σοβαρές ζημιές και σε ξενοδοχεία της περιοχής αλλά και τροχόσπιτα που παρασύρθηκαν ως και 30 μέτρα μακριά από το σημείο όπου ήταν σταθμευμένα
Εικόνες καταστροφής από την Φοινικούντα, μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, με τους κατοίκους να σχολιάζουν πως τέτοιου είδους φαινόμενα δεν έχουν ζήσει στο παρελθόν.

Η κακοκαιρία χτύπησε τη Φοινικούντα το πρωί της Πέμπτης (27.11.2025), με αποτέλεσμα να ξεριζωθούν δέντρα ακόμη και κολώνες φωτισμού. Ο ανεμοστρόβιλος ξήλωσε στέγες σπιτιών και προκάλεσε τεράστιες φθορές σε δρόμους και οχήματα.

«Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναδεί», σχολίασε ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας.

Οι κάτοικοι προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές ενώ το μέγεθος της καταστροφής είναι ακόμη ανυπολόγιστο.

Πέρα από τις καταστροφές σε σπίτια, δρόμους, επιχειρήσεις, ζημιές προκλήθηκαν και σε ξενοδοχεία της περιοχής αλλά και σε τροχόσπιτα που παρασύρθηκαν ως και 30 μέτρα μακριά από το σημείο όπου ήταν σταθμευμένα.

Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κανείς, σχολιάζουν κάτοικοι της Φοινικούντας οι οποίοι με το που σχηματίστηκε ο ανεμοστρόβιλος ξεκίνησαν να τρέχουν για να γλιτώσουν από τη μανία των ανέμων.

Η περιοχή παραμένει χωρίς ρεύμα με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να προσπαθούν να προσεγγίσουν τα σημεία ώστε να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

Πληροφορίες από best-tv.gr

