Η κακοκαιρία Adel «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα: Ήχησε το 112 σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Πλημμύρησαν δρόμοι, «φουσκωσαν» ποτάμια και ρέματα

Συναγερμός σήμανε στην Αιτωλοακαρνανία και την Κέρκυρα για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να «χτυπήσουν» τις επόμενες ώρες απόψε (26.11.2025), λόγω της κακοκαιρίας Adel.

Μήνυμα του 112 στάλθηκε στα κινητά μηνύματα των κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας και της Κέρκυρας, λίγο μετά τις 21:00, εφιστώντας την προσοχή για τις ισχυρές βροχοπτώσεις που θα σημειωθούν με τον «ερχομό» της κακοκαιρίας.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή. Πρόκειται να σημειωθεί και πάλι στις δυτικές περιοχές της χώρας, με Κέρκυρα και Ήπειρο να βρίσκονται ξανά στο «επίκεντρο» των ισχυρών καταιγίδων, οι οποίες αναμένεται να μην είναι το ίδιο έντονες όσο αυτές της προηγούμενης εβδομάδας.

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Κέρκυρας προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω της εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: « Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας , περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία είναι:

Τα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και Ήπειρος.

Από το απόγευμα Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησος.

Από το βράδυ η ανατολική Μακεδονία.

Αύριο Πέμπτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Κλειστά τα σχολεία στον Δήμο Ξηρόμερου

Κλειστά θα παραμείνουν, αύριο Πέμπτη, όλα τα σχολεία στο Δήμο Ξηρομέρου, της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για κύμα κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), καθώς και των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών.

Υπερχείλιση ρέματος στην περιοχή Ζευγαράκι στο Αγρίνιο

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις προκλήθηκαν στην περιοχή Ζευγαράκι, του Δήμου Αγρινίου.

Ειδικότερα, σημειώθηκε υπερχείλιση γειτονικού ρέματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση μηχανημάτων του Δήμου, ώστε να γίνουν εργασίες καθαρισμού και να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές.