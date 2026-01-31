Η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» την Αττική σε δυο φάσεις, live η πορεία της: Σε «red code» Πελοπόννησος, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα

Νέα επιδείνωση του καιρού μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (31/01/2026) και τουλάχιστον για ένα 24ωρο, με την κακοκαιρία να φέρνει ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλάζι.

Η κακοκαιρία θα επηρεάσει σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (01/02/2026) θα έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.

Το βράδυ του Σαββάτου ήχησε το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά και ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Αττική σε δύο φάσεις. Η πρώτη αναμένεται από τις 6 το πρωί της Κυριακής έως περίπου τις 10:00, με το πέρασμα του κύριου μετώπου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθετείται από το απόγευμα έως το βράδυ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές που θεωρούνται ευπαθείς, όπως τα νότια προάστια και ειδικά η Γλυφάδα, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Ωστόσο, το πέρασμα του μετώπου εκτιμάται ότι θα επηρεάσει έντονα και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στην Αττική θα περιλαμβάνουν βροχές και καταιγίδες, με ένταση παρόμοια με εκείνη που είχε καταγραφεί πριν από περίπου 8 έως 10 ημέρες. Το πρώτο κύμα αναμένεται να είναι πιο έντονο αλλά σύντομο, ενώ το δεύτερο θα έχει μικρότερη διάρκεια, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικά προβλήματα.

Οι περιοχές που έχουν τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό»

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε από την ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code):

-Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

-Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

-Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

-Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Για κακοκαιρία στις περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κάνει λόγο το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ ενώ επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά – ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Κυριακή (01-02-26)

α.Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β.Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ.Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ.Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε.Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ.Στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ.Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η.Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ.Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Δευτέρα (02-02-26)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Που χιονίζει τώρα

Meteo: Κακοκαιρία με επεισόδιο βροχόπτωσης κατηγορίας 4 (πολύ σημαντική)

Βαρομετρικό χαμηλό που κινείται γρήγορα προς τα ανατολικά θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας μας από τη νύχτα του Σαββάτου 31/01 προς Κυριακή 01/02, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας η οποία αρχικά θα επηρεάσει τα δυτικά τμήματα και γρήγορα την υπόλοιπη χώρα θα είναι:

-οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις

-οι χιονοπτώσεις στα ορεινά των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών αλλά και σε πεδινές περιοχές των βορειοανατολικών (κυρίως στον Έβρο) από το απόγευμα της Κυριακής 01/02

-οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

-η μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 02/02, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται τη Δευτέρα 02/02.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).



