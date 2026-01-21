Η κακοκαιρία χτυπά την Αττική με καταιγίδες: Από τις 11:00 έως τις 14:00 οι πιο επικίνδυνες ώρες – Δείτε χάρτη με τα φαινόμενα

Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα (21.01.2026) η Αττική από το επερχόμενο χτύπημα της κακοκαιρίας. Σφοδρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι θα σαρώσουν την πρωτεύουσα από το μεσημέρι, οποία ήδη πλήττεται από νωρίς το πρωί, από βροχές.

Στο παρακάτω άρθρο θα αναλύσουμε τις ώρες που θα χτυπήσουν τα ακραία φαινόμενα στην Αττική ώστε η επέλαση της κακοκαιρίας να γίνει χωρίς να προκληθούν σοβαρά προβλήματα. Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη θέσει την Αττική σε Red Code και οι αρχές ζητούν τον περιορισμό των μετακινήσεων. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε την Τρίτη αποφάσισε το κλείσιμο των σχολείων για την ασφάλεια των μαθητών, την απαγόρευση των χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους αλλά και την τηλεργασία στο δημόσιο.

Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει την Αττική από τις 11:00 και μετά. Οι πιο δύσκολες ώρες φαίνεται ότι είναι από τις 11:00 έως τις 14:00 όπως αποτυπώνεται στον live χάρτη του Windy:

O Θοδωρής Κολυδάς από την άλλη αναφέρει πως στις 12:00, η βροχή θα είναι συνεχής, και θα είναι έντονη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια του νόμου. Δεν αποκλείονται οι μεμονωμένοι κεραυνοί.

Δείτε την ένταση των ανέμων:

«Πρόκειται για τη χρονική ζώνη με τον μεγαλύτερο κίνδυνο υποεκτίμησης», αναφέρει.

Στις 18:00 το απόγευμα, τα φαινόμενα θα συνεχίσουν με αιφνίδιες εξάρσεις και πιθανή σποραδική ηλεκτρική δραστηριότητα.

Στις 12 το βράδυ, οι βροχές θα συνεχιστούν. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, το μεγαλύτερο πρόβλημα εκτιμάται ότι θα προκαλέσει η διάρκεια των φαινομένων και όχι η ένταση.

Λόγω της ήδη επιβαρυμένης κατάστασης, ο μετεωρολόγος προειδοποιεί πως ακόμη και οι μέτριες βροχές μπορεί να προκαλέσουν εκτεταμένα προβλήματα.

Όπως φαίνεται στους χάρτες του meteo.gr, από τις 17:00 έως και τις 23:00 αναμένεται να πέσουν υψηλά ύψη βροχής στην πρωτεύουσα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται επί ποδός ώστε να σπεύσει όπου κριθεί αναγκαίο, είτε για την άντληση υδάτων και την απομάκρυνση φερτών υλικών είτε για πτώσεις δέντρων ή πλημμυρών.