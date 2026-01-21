Η κακοκαιρία χτυπά την Αττική με καταιγίδες: Ήχησε το 112 ήδη για περιορισμό μετακινήσεων – 11:00 με 14:00 οι πιο επικίνδυνες ώρες, δείτε χάρτες

Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα (21.01.2026) η Αττική από το επερχόμενο χτύπημα της κακοκαιρίας. Σφοδρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι θα σαρώσουν την πρωτεύουσα από το μεσημέρι, οποία ήδη πλήττεται από νωρίς το πρωί, από βροχές.

Στο παρακάτω άρθρο θα αναλύσουμε τις ώρες που θα χτυπήσουν τα ακραία φαινόμενα στην Αττική ώστε η επέλαση της κακοκαιρίας να γίνει χωρίς να προκληθούν σοβαρά προβλήματα. Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη θέσει την Αττική σε Red Code και οι αρχές ζητούν τον περιορισμό των μετακινήσεων. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε την Τρίτη αποφάσισε το κλείσιμο των σχολείων για την ασφάλεια των μαθητών, την απαγόρευση των χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους αλλά και την τηλεργασία στο δημόσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 10:00 το πρωί ήχησε και το 112 στους κατοίκους της Αττικής, ζητώντας τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει την Αττική από τις 11:00 και μετά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πιο δύσκολες ώρες φαίνεται ότι είναι από τις 11:00 έως τις 14:00 όπως αποτυπώνεται στον live χάρτη του Windy:

O Θοδωρής Κολυδάς από την άλλη αναφέρει πως στις 12:00, η βροχή θα είναι συνεχής, και θα είναι έντονη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια του νόμου. Δεν αποκλείονται οι μεμονωμένοι κεραυνοί.

Δείτε την ένταση των ανέμων:

«Πρόκειται για τη χρονική ζώνη με τον μεγαλύτερο κίνδυνο υποεκτίμησης», αναφέρει.

Στις 18:00 το απόγευμα, τα φαινόμενα θα συνεχίσουν με αιφνίδιες εξάρσεις και πιθανή σποραδική ηλεκτρική δραστηριότητα.

Στις 12 το βράδυ, οι βροχές θα συνεχιστούν. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, το μεγαλύτερο πρόβλημα εκτιμάται ότι θα προκαλέσει η διάρκεια των φαινομένων και όχι η ένταση.

Λόγω της ήδη επιβαρυμένης κατάστασης, ο μετεωρολόγος προειδοποιεί πως ακόμη και οι μέτριες βροχές μπορεί να προκαλέσουν εκτεταμένα προβλήματα.

Όπως φαίνεται στους χάρτες του meteo.gr, από τις 17:00 έως και τις 23:00 αναμένεται να πέσουν υψηλά ύψη βροχής στην πρωτεύουσα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται επί ποδός ώστε να σπεύσει όπου κριθεί αναγκαίο, είτε για την άντληση υδάτων και την απομάκρυνση φερτών υλικών είτε για πτώσεις δέντρων ή πλημμυρών.

Ξεκίνησε να φουσκώνει επικίνδυνα ο Ιλισός

Στον Ιλισό η στάθμη έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει και οι κάτοικοι ανησυχούν ότι αν «κατεβάσει» πολύ νερό, θα υπάρχει πρόβλημα στη συνέχεια.

«Από σήμερα το πρωί, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πέντε περιφέρειες της χώρας μας —ανάμεσά τους και η Περιφέρεια Αττικής— έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. ​Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχών, και σε διάρκεια αλλά και σε ένταση. Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής και αυξημένης ετοιμότητας, με σταθμούς βάσης και όλο το πυροσβεστικό προσωπικό σε επαγρύπνηση, για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες όπου χρειαστούν άμεσα» λέει στο Orange Press Agency ο Νίκος Λαυράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μετέβη στον Ιλισό για να δει τη στάθμη του.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22/01 σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

Α. ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί σήμερα Τετάρτη, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια σήμερα από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα το μεσημέρι – απόγευμα

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες σήμερα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά σήμερα το βράδυ έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.



Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα

στ. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.