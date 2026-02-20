Ελλάδα

Η Όλγα Κεφαλογιάννη παραιτήθηκε από την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους

Η υπουργός, απέστειλε στον αντίδικο της, δήλωση παραίτησης από την αγωγή, επικαλούμενη το συμφέρον των ανηλίκων παιδιών τους
Μίνως Μάτσας και Όλγα Κεφαλογιάννη
Μίνως Μάτσας και Όλγα Κεφαλογιάννη (NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ)

Ανατροπή έρχεται στην υπόθεση για την επιμέλεια των παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνου Μάτσα με την υπουργό Τουρισμού να αποσύρει την αγωγή που είχε καταθέσει στις 7 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TLife, η Όλγα Κεφαλογιάννη, απέστειλε στον αντίδικο της, Μίνω Μάτσα δήλωση παραίτησης από την αγωγή, επικαλούμενη νέα προσπάθεια εύρεσης βέλτιστης λύσης μεταξύ των δύο γονέων, με γνώμονα, όπως αναφέρεται, το συμφέρον των ανηλίκων παιδιών τους.

Η απόσυρση της αγωγής ακολούθησε τον έντονο πολιτικό και κοινωνικό θόρυβο που είχε προκληθεί γύρω από τη λεγόμενη «τροπολογία για τη μεταρρύθμιση της συνεπιμέλειας». Η ρύθμιση αυτή, η οποία ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο και εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, ορίζει ότι αν μεταβληθούν οι συνθήκες μετά από πρωτόδικη απόφαση για τη γονική μέριμνα, το ίδιο δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση ενός γονέα, συγγενών ή του εισαγγελέα, να τροποποιήσει προσωρινά την απόφαση έως ότου εκδοθεί η απόφαση επί της έφεσης. Με απλούστερα λόγια, εισάγει τη δυνατότητα «αγωγής μεταρρύθμισης», ώστε μια ρύθμιση επιμέλειας να μην παραμένει άκαμπτη όταν έχουν αλλάξει ουσιωδώς οι πραγματικές συνθήκες ζωής των παιδιών ή των γονέων.

Παρά ταύτα, η άμεση ενεργοποίηση της διάταξης από την ίδια την Υπουργό σε προσωπική της υπόθεση προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις σε τμήμα της κοινής γνώμης και της αντιπολίτευσης, ενισχύοντας την εντύπωση ότι η πολιτική ισχύς ενδέχεται να αξιοποιείται προς ίδιον όφελος. Πολλοί νομικοί εξέφρασαν δημόσια επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι η ρύθμιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε παράλληλες διαδικασίες πριν από την εκδίκαση της έφεσης ή σε διαδοχικές αιτήσεις μεταρρύθμισης. Από την άλλη πλευρά, άλλοι νομικοί κύκλοι υποστήριξαν ότι η διάταξη καλύπτει ένα πραγματικό κενό του οικογενειακού δικαίου και ότι δεν αναστέλλει την πρωτόδικη απόφαση, αλλά την αναπροσαρμόζει προσωρινά χωρίς να επηρεάζει την εξέλιξη της έφεσης.

Σύμφωνα, επίσης, με πληροφορίες, την ημέρα που είχε προσδιοριστεί η εκδίκαση της υπόθεσης, αναμένονταν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας έξω από τη δικαστική αίθουσα από ενώσεις γονέων, οι οποίες είχαν ταχθεί κατά της επίμαχης τροπολογίας. Παράλληλα, προετοιμαζόταν νέος κύκλος δημόσιων συζητήσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς είχαν ήδη κατατεθεί δημοσίως πλήθος νομικών απόψεων αντίθετων με τη ρύθμιση, εντείνοντας το κλίμα πόλωσης γύρω από το ζήτημα.

Φαίνεται πως η Όλγα Κεφαλογιάννη δέχθηκε πολιτικές πιέσεις για τους χειρισμούς της στην υπόθεση, ακόμη και από το Μέγαρο Μαξίμου, όπως είχε γραφτεί λίγο μετά την ψήφιση της τροπολογίας. Κυβερνητικοί κύκλοι φέρονται να εξέφραζαν έντονο προβληματισμό για το επικοινωνιακό αποτύπωμα της υπόθεσης και για το μήνυμα που εξέπεμπε προς την κοινωνία.

Η απόσυρση της αγωγής εκλαμβάνεται από πολιτικούς αναλυτές ως μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης, τόσο σε προσωπικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Το κατά πόσο η υπόθεση θα καταλήξει πλέον σε μια συναινετική διευθέτηση μεταξύ των δύο γονέων ή αν θα ακολουθήσουν νέες νομικές ενέργειες στο μέλλον, παραμένει αβέβαιο.

