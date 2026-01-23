Όλγα Κεφαλογιάννη: Η διάταξη για τη συνεπιμέλεια που «άναψε φωτιές» – Οι αντιδράσεις των κομμάτων και η απάντηση της υπουργού

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η διάταξη για την επιμέλεια ανήλικων τέκνων που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από τη Βουλή. Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από την αντιπολίτευση «φωτογραφική», καθώς εφαρμόστηκε από την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στην υπόθεση επιμέλειας των παιδιών που έχει αποκτήσει με τον Μίνωα Μάτσα, με την ίδια να απαντά ότι άσκησε δικαίωμα που προβλέπεται από τον νόμο και ισχύει για κάθε πολίτη.

Οξεία κριτική για τη διάταξη, που αξιοποίησε η Όλγα Κεφαλογιάννη στην υπόθεση επιμέλειας των παιδιών που έχει αποκτήσει με τον Μίνωα Μάτσα, ασκεί η Ευαγγελία Λιακούλη, τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ. Στη δήλωσή της, κάνει λόγο για «κραυγαλέα φωτογραφική ρύθμιση» που ανατρέπει τη διαδικασία στις δίκες επιμέλειας ανηλίκων. Όπως επισημαίνει, η επίμαχη ρύθμιση εντάχθηκε σε νομοσχέδιο άσχετο με το αντικείμενο της Δικαιοσύνης –εκείνο για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Τονίζει δε, ότι παρακάμπτονται οι πάγιες προβλέψεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, χωρίς να αναμένεται ούτε απόφαση Εφετείου ούτε καν ασφαλιστικών μέτρων, γεγονός που –κατά την ίδια– υπονομεύει την ασφάλεια δικαίου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ζητεί άμεσες εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει «ντροπή για τη χώρα» το να νομοθετεί η Βουλή με βάση προσωπικές υποθέσεις υπουργών, κάνοντας λόγο για πρακτικές που πλήττουν την αξιοπιστία των θεσμών και δεν συνάδουν με μια ευρωπαϊκή χώρα. Παρότι υπενθυμίζει ότι είχε ταχθεί κατά του πλαισίου της συνεπιμέλειας, σημειώνει ότι, ανεξαρτήτως της επί της αρχής διαφωνίας, η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση εγείρει σοβαρά ζητήματα θεσμικής τάξης και «εργαλειακής χρήσης» του κοινοβουλίου.

«Η Ελληνική Λύση δεν ψηφίζει διατάξεις νόμου και τροπολογίες που έχουν έστω και υποψία εξυπηρέτησης είτε προσωπικών συμφερόντων, είτε συγκεκριμένων “ομάδων”», αναφέρεται σε ανακοίνωσή της.

Ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου της ΝΙΚΗΣ, Γιάννης Ιντζές, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «LIVE NOW», είπε πως: «Οι τροπολογίες πάντα έχουν μια φωτογραφική στόχευση. Αυτό μας έχει δείξει η εμπειρία μας».

Όλγα Κεφαλογιάννη: «Έκανα χρήση της ρύθμισης, αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα»

Το απόγευμα της Παρασκευής (23.01.2026), η Όλγα Κεφαλογιάννη τοποθετήθηκε δημόσια για τον «θόρυβο» -όπως λέει- που έχει δημιουργηθεί σχετικά με τη διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την επιμέλεια παιδιών. «Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη», αναφέρει, επιβεβαιώνοντας ότι έκανε χρήση της διάταξης.

Στην ανάρτησή της, η υπουργός Τουρισμού επισημαίνει ότι έκανε χρήση της σχετικής ρύθμισης, καθώς αντιμετωπίζει «μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα». Επιπρόσθετα αναφέρει ότι «ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω».

Η Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρει επίσης πως ψήφισε μαζί με άλλους 179 βουλευτές τη συγκεκριμένη ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης γιατί τη θεωρεί σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της τονίζει ότι οι οικογενειακές υποθέσεις και ειδικά αυτές που αφορούν ανήλικα παιδιά «δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».

Το εξώδικο του Μίνωα Μάτσα

Πέραν των πολιτικών αντιδράσεων, έντονη ήταν και η αντίδραση του πρώην συζύγου της Όλγας Κεφαλογιάννη, Μίνωα Μάτσα, ο οποίος γνωστοποίησε την υπόθεση μέσω εξώδικης δήλωσης, καθώς η υπουργός ήταν η πρώτη που έκανε χρήση της συγκεκριμένης διάταξης.

Ο Μίνως Μάτσας, μέσω του δικηγόρου του, προχώρησε στην επίδοση εξωδίκου, με το οποίο διαμαρτύρεται για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Το σκεπτικό της εξώδικης διαμαρτυρίας, όπως αυτό αποτυπώνεται στο έγγραφο που επιδόθηκε στην Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρει, μεταξύ άλλων:

«Προκαλεί κλαυσίγελο και θα συζητηθεί οπωσδήποτε στη δημόσια σφαίρα, η καταπληκτική σύμπτωση, ότι, ελάχιστες μόλις ημέρες μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 2226/2025 απόφασης από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία διαπιστώθηκε η αδυναμία σας να διαχειριστείτε τον θυμό σας και διατάχθηκε η πλήρης συνεπιμέλεια με αναλλασσόμενη κατοικία των τέκνων μας, ψηφίσθηκε (στις 19.12.2025) το άρθρο 109 του. ν. 5264/2025, ο οποίος φέρει και τη δική σας υπογραφή, με το οποίο επιχειρείτε την ad hoc επανάκριση της υπόθεσης από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ενώ μάλιστα εκκρεμεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο». «Φαντάζομαι δεν θα διαφωνείτε ότι οι πολιτικοί όχι απλώς δεν επιτρέπεται να σφετερίζονται την εξουσία, αλλά επιπλέον έχουν την υποχρέωση να μην σκανδαλίζουν, δημιουργώντας την υποψία ότι τη σφετερίζονται» προσθέτει.

Σε άλλο σημείο στο εξώδικό του ο Μίνως Μάτσας αναφέρει: «Είναι εξαιρετικά κουραστικό και ψυχοφθόρο για μένα, άδικο για τα παιδιά μας, τελικώς όμως αλυσιτελές για εσάς, να προσπαθείτε αδιαλείπτως επί ενάμισι έτος τώρα, με συνειδητά αναξιοπρεπή, λόγω και έργω, συμπεριφορά, να δημιουργείτε τεχνητές εντάσεις εκ του μηδενός, κατασκευάζοντας ανύπαρκτα προβλήματα με αφελείς και παιδαριώδεις προβοκάτσιες για ασήμαντες αφορμές, προκειμένου εν συνεχεία, με επίκληση αυτών, να προβείτε σε καταιγισμό εξωδίκων δηλώσεων (κενών περιεχομένου ωστόσο) και δικογράφων κάθε μορφής εναντίον μου (πιθανολογώ ότι η νομοθεσία μας δεν γνωρίζει άλλα ένδικα βοηθήματα, γιατί είμαι σίγουρος ότι, αν υπήρχαν, θα τα είχατε ασκήσει και αυτά…), στα οποία μόνη σας, με τη χαρακτηριστική για σας ναρκισσιστική εκφορά λόγου, «αποδίδετε δίκαιο» στον εαυτό σας και μέμφεστε όλον τον υπόλοιπο κόσμο (εμένα, το δικαστήριο, τους δικηγόρους μου, την οικογένειά μου κλπ)».

Τι απαντούν Μαρινάκης και Φλωρίδης

Τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όσο και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης υπερασπίστηκαν την διάταξη λέγοντας ο μεν Παύλος Μαρινάκης ότι ψηφίστηκε από 180 βουλευτές και «δεν αλλάζει ούτε κατ ελάχιστον η ουσία του οικογενειακού δικαίου παραμένουν όλα τα άρθρα της συνεπιμέλειας ανέγγιχτα. Το αν η κα Κεφαλογιάννη ως μαμά ως διάδικος μιας υπόθεσης έκανε χρήση μιας τέτοια διάταξης την οποία το δικαστήριο θα κρίνει αν κουμπώνει πάνω της είναι άλλη συζήτηση».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, απέρριψε ότι η διάταξη πέρασε νύχτα και μάλιστα πρόσθεσε ότι υπήρχε πολύς χρόνος να συζητηθεί και να διατυπωθούν ενστάσεις αν αυτές υπήρχαν.

Εξηγώντας την ουσία της διάταξης ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε μεταξύ άλλων ότι: «Υπάρχουν αποφάσεις που δίνουν συνεπιμέλεια αλλά εμείς δίνουμε το δικαίωμα όταν εκδίδεται μια τέτοια απόφαση αν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης να ζητήσει από το δικαστήριο να αναστείλει την ισχύ της αποφάσεως μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της εφέσεως. Δεν ακυρώνεται τίποτα. Το δικαίωμα της έφεσης υπάρχει αλλά αν βγει απόφαση της έφεσης που απορρίπτει την πρωτόδικη απόφαση την ακυρώνει. Το καθεστώς των παιδιών έχει ρυθμιστεί συνήθως με ασφαλιστικά μέτρα. Έχει ρυθμιστεί από πριν και τα παιδιά δεν είναι σε καθεστώς που δεν έχει ρυθμιστεί. Αν στην απόφαση αυτή υπάρχει διαφωνία από τους γονείς τους δίνουμε το δικαίωμα να προσφύγουν για να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έως την απόφαση του εφετείου».

Υποστήριξε ότι η ανάγκη αυτή εκκρεμεί εδώ και πολύ καιρό γιατί ενώ ισχύει για όλες τις υποθέσεις της χώρας δεν ίσχυε γι αυτό. Δεν υπήρχε για τα παιδιά.

Για την Όλγα Κεφαλογιάννη είπε: «Το γεγονός ότι αυτή τη διάταξη πάνε και την φορτώνουν σε κάποιο πολιτικό ενώ αφορά όλο το λαό αδικεί τη ρύθμιση που κάνουμε. Αυτή η ρύθμιση είναι υπέρ των πολιτών».