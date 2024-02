Η Ουκρανία κατέστρεψε με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας ακόμα ένα ρωσικό πλοίο, την κορβέτα Ivanovets, όπως ανέφερε το Ουκρανικό υπουργείο Άμυνας. Μάλιστα παρουσίασε και ως… «πειστήρια», ένα βίντεο – ντοκουμέντο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, η ειδική «ομάδα 13» της Υπηρεσίας Άμυνας κατέστρεψε την κορβέτα Ivanovets του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

«Ως αποτέλεσμα μιας σειράς απευθείας χτυπημάτων, η κορβέτα Ivanovets έπαθε ζημιά, έγειρε στην πρύμνη και βυθίστηκε. Η αξία του πλοίου είναι περίπου 60-70 εκατομμύρια δολάρια», σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

