Η προπαγανδιστική αφίσα της Χαμάς με τους τους 48 εναπομείναντες ομήρους: «Μια αποχαιρετιστήρια εικόνα»

Η Χαμάς ονομάζει μάλιστα όλους ομήρους ως «Ροντ Αράντ», ένα αεροπόρο από το Ισραήλ που αγνοείται από το 1988
Η προπαγανδιστική αφίσα της Χαμάς
Η προπαγανδιστική αφίσα της Χαμάς

Μια προπαγανδιστική αφίσα με τους 48 εναπομείναντες ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας δημοσίευσε η Χαμάς. Τους ονομάζει μάλιστα όλους ως «Ροντ Αράντ», ένα αεροπόρο από το Ισραήλ που αγνοείται από το 1988.

Η αφίσα της Χαμάς με τους ομήρους συνοδεύεται από ένα κείμενο το οποίο γράφει… «Λόγω της άρνησης του Νετανιάχου και της υποταγής του [αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εγιάλ] Ζαμίρ, μια αποχαιρετιστήρια εικόνα καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας».

Το κείμενο φαίνεται να κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι αρνείται να καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, ενώ παράλληλα κατηγορεί τον Ζαμίρ ότι εκτελεί την εντολή κατάληψης της πόλης της Γάζας παρά την αναφερόμενη αντίθεσή του στο σχέδιο.

 

Οι οικογένειες των ομήρων έχουν εκφράσει φόβους ότι οι αγαπημένοι τους έχουν την τύχη του Αράντ χωρίς συμφωνία για την απελευθέρωσή τους.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, οι ένοπλες οργανώσεις στη Γάζα κρατούν συνολικά 48 ομήρους, ανάμεσά τους 47 από τους 251 που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς και συμμάχους της στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται οι σοροί τουλάχιστον 26 ατόμων που ο ισραηλινός στρατός έχει επιβεβαιώσει ότι είναι νεκροί. 20 θεωρείται ότι βρίσκονται εν ζωή, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση άλλων δύο.

Η Χαμάς απελευθέρωσε 30 ομήρους — 20 Ισραηλινούς πέντε στρατιώτες και πέντε Ταϊλανδούς — και τις σορούς οκτώ δολοφονημένων Ισραηλινών αιχμαλώτων κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2024, και έναν επιπλέον όμηρο, έναν  Αμερικανό-Ισραηλινό πολίτη, τον Μάιο του 2024 ως «χειρονομία» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επίσης απελευθέρωσε 105 πολίτες κατά τη διάρκεια μιας εβδομαδιαίας εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου 2023, και τέσσερις όμηροι απελευθερώθηκαν πριν από αυτήν τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ απελευθέρωσε περίπου 2.000 φυλακισμένους Παλαιστίνιους τρομοκράτες, κρατούμενους ασφαλείας και υπόπτους τρομοκρατίας στη Γάζα που κρατούνταν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Να σημειωθεί ότι 8 όμηροι διασώθηκαν ζωντανοί από στρατιώτες και ανακτήθηκαν επίσης οι σοροί 51 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων τριών που σκοτώθηκαν κατά λάθος από τον ισραηλινό στρατό καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους απαγωγείς τους, και η σορός ενός στρατιώτη που σκοτώθηκε το 2014.

