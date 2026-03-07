Η στιγμή που ο 48χρονος Σουδανός απειλεί αστυνομικούς πως θα ανατινάξει το κτίριο της ΓΑΔΑ

Σε βίντεο – ντοκουμέντο του MEGA καταγράφηκε η στιγμή κατά την οποία ο 48χρονος άνδρας από το Σουδάν απειλεί να ανατινάξει το κτίριο της ΓΑΔΑ με τις χειροβομβίδες που είχε μαζί του.

Και οι δύο χειροβομβίδες που είχε στην κατοχή του ο Σουδανός που έφτασε στην είσοδο της ΓΑΔΑ ήταν πλήρως λειτουργικές, τυλιγμένες με μονωτική ταινία.

Στην Ελληνική Αστυνομία σημαίνει αμέσως «κόκκινος» συναγερμός.

Λίγα λεπτά αργότερα, πάνοπλοι αστυνομικοί, όταν βρίσκουν την κατάλληλη ευκαιρία, ακινητοποιούν τον 48χρονο και του περνούν χειροπέδες, αποσπώντας του προσεκτικά το σακίδιο πλάτης και τη χειροβομβίδα που κρατούσε στο χέρι του.

Στο σημείο επικρατεί πανικός. Ο χώρος σφραγίζεται. Πυροτεχνουργοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προχωρούν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πώς βρέθηκαν στα χέρια του τα εκρηκτικά, ο δράστης υποστήριξε ότι τα εντόπισε σε ένα πλαστικό δοχείο που ήταν σχεδόν θαμμένο σε δασάκι της Ακρόπολης.

«Δεν έχω ιδέα πού βρήκε τις χειροβομβίδες»

«Δεν έχω ιδέα πού βρήκε τις χειροβομβίδες, επειδή μόλις είχε βγει από τη φυλακή. Θέλω να προστατέψω τα παιδιά μου. Γιατί να πας στην Αστυνομία, εάν θες να αποκαλείσαι τρομοκράτης; Δούλευε για την κυβέρνηση (της χώρας του) στο παρελθόν, αλλά ξέρετε τι συνέβη εδώ (στην Ελλάδα), έμπλεξε με τα ναρκωτικά», λέει το Σάββατο (07.03.2026) στο MEGA η σύζυγος του 48χρονου.

Ο 48χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές.

Από το 2008 έχει απασχολήσει επανειλημμένα την αστυνομία, καθώς είναι σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπές, υπόθαλψη εγκληματία, αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.