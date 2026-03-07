Ελλάδα

ΓΑΔΑ: Είχε σφραγισμένες σε τάπερ τις χειροβομβίδες ο Σουδανός – Υποστηρίζει ότι τις βρήκε σε άλσος στην Ακρόπολη

Ο άντρας προανακριτικά είπε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε άλσος στην περιοχή της Ακρόπολης
Άνδρας συνελήφθη που ισχυριζόταν οτι εχει εκρηκτικά και απειλεύσε να ανατιναχθεί έξω από το κτήριο της ΓΑΔΑ. Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες Παρασκευή (06.03.2026) στο Αστυνομικό Μέγαρο της ΓΑΔΑ, στην Λ. Αλεξάνδρας όταν ένας 48χρονος Σουδανός, σεσημασμένος για ναρκωτικά και όπλα, όπως προέκυψε στη συνέχεια, επιχείρησε να εισέλθει στο κτίριο έχοντας στην πλάτη ένα σακίδιο που είχε μέσα χειροβομβίδες σε τάπερ.

Ο 48χρονος Σομαλός, σε κατάσταση αμόκ και κρατώντας χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ, απειλούσε τους αστυνομικούς που τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί για οπλοκατοχή, ναρκωτικά και μη νόμιμα έγγραφα διαμονής. Είχε αποφυλακιστεί δύο φορές το 2021 και το 2024. Είχε αποφυλακιστεί πριν από τρεις ημέρες και ζούσε στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο άντρας προανακριτικά είπε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε άλσος στην περιοχή της Ακρόπολης όπου έψαχνε στα σκουπίδια για να βρει πράγματα, να τα πουλήσει για να αγοράσει ναρκωτικά. Βρήκε τις χειροβομβίδες σε τάπερ και σφραγισμένες. Οι χειροβομβίδες είναι λειτουργικές και τσεχικής κατασκευής.

Οι αστυνομικοί ελέγχουν τις κάμερες στην περιοχή για να δουν αν λέει αλήθεια ο 38χρονος. Εξετάζουν τις εξής εκδοχές οι αρχές:

  • Κάποιος να τις άφησε για τις ξεφορτωθεί ή να τις πάρει αργότερα αλλά τους πρόλαβε ο Σουδανός
  • Επειδή είχε συλληφθεί στο παρελθόν για όπλα, να τις είχε
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνεται ότι περί ώρα 18:00’, 48χρονος αλλοδαπός προσέγγισε, κινούμενος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης και ανέφερε στον αστυνομικό σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις της Γ.Α.Δ.Α. και μετά την κινητοποίηση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ./Γ.Α.Δ.Α.), περί ώρα 18:25’, ο 48χρονος αφοπλίστηκε και ακινητοποιήθηκε ενώ άμεσα μετέβη στο σημείο το αρμόδιο κλιμάκιο Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.).

 

Από το κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. περισυλλέχθηκαν -2- χειροβομβίδες αμυντικού τύπου ενώ στο σακίδιο που έφερε ο 48χρονος διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη χωρίς τον εντοπισμό έτερων ευρημάτων.

Μετά την δέσμευση του, ο 48χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. όπου εξετάζεται.

Λόγω του περιστατικού είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο σημείο, ενώ πραγματοποιήθηκε και ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ δεν εντοπίστηκαν άλλα ευρήματα.

