Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Η Τουρκία επιμένει να προκαλεί στο Αιγαίο με 6 παραβιάσεις και 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών

Τα τουρκικά αεροσκάφη τύπου ATR-72 αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις
Ένα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας
Ένα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας / Φωτογραφία αρχείου / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / via Eurokinissi

Η Τουρκία κρατάει ψηλά το σκηνικό έντασης στο Αιγαίο συνεχίζοντας τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και τις παραβάσεις του FIR Αθηνών και το νέο έτος.

Ειδικότερα, δύο αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού προχώρησαν σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2025, σε παραβιάσεις και σε παραβάσεις στο βόρειο και στο κεντρικό Αιγαίο.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, τα δύο τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία εξειδικεύονται στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά ATR-72 αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Υπενθυμίζεται ότι, προ ημερών, η Τουρκία δημιούργησε θέμα «δικαιοδοσίας» σε διεθνή ύδατα, κατά την πόντιση οπτικής ίνας από το πλοίο «Ocean Link», στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας. Στην περιοχή βρίσκεται και μονάδα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Πηγή: OnAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
267
261
250
233
149
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Όταν ο Γιώργος Παπαδάκης αποτυπώθηκε σε κούρεμα – Ο καλλιτέχνης που «ζωγράφισε» το πρόσωπο του δημοσιογράφου στο κεφάλι νεαρού
Ο νεαρός καλλιτέχνης είχε εμφανιστεί στον αέρα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» και, θέλοντας να ευχαριστήσει τον Γιώργο Παπαδάκη, του ετοίμασε μια ξεχωριστή έκπληξη
Κούρεμα Γιώργος Παπαδάκης
Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό σε Φθιώτιδα και Βοιωτία λόγω των αγροτικών μπλόκων - Ποια σημεία είναι κλειστά
Στο ρεύμα προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από τον κόμβο Μαρτίνου έως τον κόμβο Ριτσώνας και στο ρεύμα προς Λαμία από τον κόμβο Ριτσώνας έως τον κόμβο Μπράλου
Αγρότες στα μπλόκα
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για μπλακ άουτ: Έκθετη η ΥΠΑ για τον διεθνή διασυρμό της χώρας
«Το σύστημα της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στην κυκλοφορία της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου», προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Μπλακ άουτ στο «Ελ. Βενιζέλος» 10
Newsit logo
Newsit logo