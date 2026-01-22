Ελλάδα

Η Βάρη βυθισμένη στη λάσπη από την κακοκαιρία: Εικόνες από drone δείχνουν την καταστροφή

Το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές, με την οδό Αιγαίου να έχει κοπεί σε πολλά σημεία, ενώ σε άλλα ο δρόμος έχει υποχωρήσει εντελώς
Βάρη από drone
Εικόνες από drone δείχνουν την καταστροφή στη Βάρη

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης καθώς η κακοκαιρία άφησε πίσω της ανυπολόγιστες καταστροφές, με τη Βάρη να δέχεται το πιο ισχυρό χτύπημα.

Τα εναέρια πλάνα από το drone του Orange Press Agency από την περιοχή είναι αποκαλυπτικά και καταγράφουν πως η Βάρη έχει βυθιστεί στη λάσπη, μετά την κακοκαιρία.

Η σφοδρότητα της καταιγίδας, κατά τη διάρκεια της οποίας τεράστιες ποσότητες νερού έπεφταν επί ώρες, είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ρέματα και οι δρόμοι να μετατραπούν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές, με την οδό Αιγαίου να έχει κοπεί σε πολλά σημεία, ενώ σε άλλα ο δρόμος έχει υποχωρήσει εντελώς, δημιουργώντας επικίνδυνα ρήγματα στο οδόστρωμα.

​Οι εικόνες των οχημάτων είναι αποκαρδιωτικές, καθώς πολλά από αυτά παρασύρθηκαν και θάφτηκαν κάτω από τόνους λάσπης, πέτρες και φερτά υλικά, ενώ άλλα κατέληξαν εγκλωβισμένα σε χαντάκια και δίπλα σε κολώνες ηλεκτροδότησης.

Η καταστροφή επεκτάθηκε και στις περιουσίες των κατοίκων, καθώς τα λασπόνερα εισέβαλαν σε αυλές σπιτιών, ενώ χαρακτηριστικό της έντασης των φαινομένων είναι το πλάνο όπου πισίνα κατοικίας έχει γεμίσει πλήρως με λάσπη.

Συνεργεία της Πυροσβεστικής και βαρέα οχήματα του Δήμου βρίσκονται ήδη στα σημείο και επιχειρούν για να αποκαταστήσουν την προσβασιμότητα μέσα στο χάος που άφησε πίσω της η θεομηνία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
78
71
64
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης κατά Βελόπουλου: Η ρωσοφιλία και «ορθόδοξη» χριστεμπορία δεν μας αγγίζουν
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ισχυρίστηκε ότι η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης κληρονομεί από πιστούς ακίνητα και στη συνέχεια τα πουλάει σε Βούλγαρους και σε Τούρκους
Ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρουπόλεως, Άνθιμος
Η Βάρη μετρά τις πληγές της από την κακοκαιρία: Στη λάσπη σπίτια και αυτοκίνητα - Δρόμος «κατάπιε» όχημα της Πολιτικής Προστασίας
Με μπάζα και χώματα γέμισαν οι δρόμοι της Βάρης ενώ σημειώθηκε και καθίζηση με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει το όχημα της Πολιτικής Προστασίας - Δείτε φωτογραφίες
Βάρη: Τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία – Στη λάσπη σπίτια και αυτοκίνητα, δρόμος «κατάπιε» όχημα της Πολιτικής Προστασίας
5
Newsit logo
Newsit logo