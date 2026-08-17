Η WSJ περιγράφει την «οδύσσεια» των τουριστών στα μελτέμια του Αιγαίου – Όταν το island hopping μετατρέπεται σε extreme sport

Οι ειδυλλιακές καλοκαιρινές διακοπές στα νησιά της Ελλάδας και το ήρεμο ταξίδι στο Αιγαίο είναι το όνειρο κάθε τουρίστα και το island hopping κάτι που πολλοί έχουν στο πρόγραμμά τους. Βέβαια η πραγματικότητα μιας διαδρομής με πλοίο δεν είναι ότι πιο ευχάριστο ειδικά όταν τα μελτέμια κυριαρχούν και η θάλασσα αγριεύει.

Σύμφωνα με δημοσίευμά της Wall Street Journal, οι εμπειρίες τουριστών από τις δύσκολες διαδρομές μεταξύ των νησιών, ειδικά τις τελευταίες ημέρες που άνεμοι δάμαζαν το Αιγαίο, δεν ήταν και οι πιο ήρεμες. Τα έντονα κύματα προκάλεσαν ναυτίες σε κάποιους ταξιδιώτες οι οποίοι βγήκαν στα social media και αποκάλεσαν τα ελληνικά πλοία «vomit comets» («κομήτες του εμετού»), όρος που παραπέμπει στα αεροσκάφη για την εκπαίδευση των αστροναυτών.

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Παρά τις δραματικές περιγραφές και τα βίντεο που κατακλύζουν τα social media, ειδικοί που μιλούν στην αμερικανική εφημερίδα επισημαίνουν ότι οι δύσκολες αυτές διαδρομές δεν αποτελούν τον κανόνα. Τονίζουν επίσης ότι, όταν ένα πλοίο παίρνει άδεια να αποπλεύσει, οι συνθήκες θεωρούνται ασφαλείς, ακόμη κι αν το ταξίδι περιλαμβάνει τελικά αρκετά… σκαμπανεβάσματα.

#cycladesislands #greecetravel ♬ original sound – Mememaker @alinamcleod NEVER AGAIN As a full time traveller for the past 7 years, there’s only been a handful of moments where I thought I might die (or at the very least pass out from the stress), but this as one of them! I have no idea how traveling in these kinds of conditions is somewhat normalized in the Cyclades because I literally thought we were on the verge of capsizing Of course keep in mind this was a smaller speedboat kind of catamaran which can’t handle the waves as smoothly as the big slow ferry liners, but we had no other choice this day traveling from Sifnos to Paros. If I knew then, what I know now, I would have never gone until the weather was better or at the very least taken 2 dramamine 🥲 Honestly sticking to land for the foreseeable future What’s the craziest boat ride you’ve ever been on? #greekferry

«Μοίραζαν σακούλες δεξιά κι αριστερά»

Η Όστιν Κροτό περίμενε μαζί με τον σύζυγό της και τα τέσσερα παιδιά τους να επιβιβαστούν στο πλοίο από τη Σύρο προς τον Πειραιά. Η θάλασσα, όπως θυμάται, έδειχνε ήρεμη. Λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση, όμως, η κατάσταση άλλαξε. Μεγάλα κύματα χτυπούσαν το πλοίο, το οποίο κλυδωνιζόταν έντονα, ενώ η ίδια έβλεπε το νερό να καλύπτει τα παράθυρα. Τα μέλη του πληρώματος έσπευδαν να βοηθήσουν τους επιβάτες που αντιμετώπιζαν ναυτία.

«Πήγαιναν από τον έναν στον άλλον, τους έκαναν αέρα και μοίραζαν σακούλες για εμετό δεξιά κι αριστερά», περιγράφει στη WSJ. Όπως λέει, δεν είχε καν νόημα να προσπαθήσει κάποιος να φτάσει μέχρι την τουαλέτα.

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Η 38χρονη, η οποία πλέον ζει στη Σύρο, θυμάται να κοιτάζει γύρω της και να βλέπει επιβάτες χλωμούς, με τα πρόσωπά τους μέσα στα χέρια τους, προσπαθώντας να ελέγξουν τη ναυτία. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση ενός από τα παιδιά της. «Δεν είχα ξαναδεί ποτέ το πρόσωπο του παιδιού μου να γίνεται εντελώς πράσινο», είπε. «Τώρα καταλαβαίνω από πού το πήραν τα καρτούν».

«Σηκωνόσουν μερικά εκατοστά από τη θέση σου»

Ακόμη πιο δύσκολη ήταν η εμπειρία της 25χρονης Έμιλι Σάβατζ, η οποία είχε οργανώσει χαλαρές διακοπές στην Ελλάδα με την καλύτερή της φίλη. Στη διαδρομή από τη Νάξο προς τη Μήλο, οι δύο κοπέλες βρέθηκαν να προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατηθούν στη θέση τους, καθώς το πλοίο χτυπούσε πάνω στα κύματα.

«Τα κύματα έκαναν το πλοίο να αναπηδά και σηκωνόσουν μερικά εκατοστά από τη θέση σου», είπε στην WSJ. Και αυτό δεν κράτησε για λίγα λεπτά. Οι δύσκολες συνθήκες συνεχίστηκαν για περίπου έξι ώρες. Σε κάθε στάση του πλοίου επιβιβάζονταν και αποβιβάζονταν ταξιδιώτες, ενώ όσοι παρέμεναν μέσα προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τη ναυτία κλείνοντας τα μάτια και καταπίνοντας δραμαμίνες. Η περιπέτεια, πάντως, είχε και μια απρόσμενη κοινωνική διάσταση. «Ήταν κατά κάποιον τρόπο μια εμπειρία που μας έφερε πιο κοντά», σχολίασε.

Η δύσκολη διαδρομή Νάξος-Μήλος

Ο Πέτρος Ζήσιμος, διευθύνων σύμβουλος του ταξιδιωτικού πρακτορείου Hellenic Holidays, εξηγεί στη WSJ ότι οι ταξιδιώτες προς τη Μήλο συναντούν συχνά δύσκολες συνθήκες εξαιτίας των ισχυρών μελτεμιών που πνέουν στο Αιγαίο. Ειδικά η διαδρομή από τη Νάξο προς τη Μήλο μπορεί να είναι δύσκολη ανεξάρτητα από τον τύπο του πλοίου, καθώς διασχίζει περιοχές που επηρεάζονται έντονα από τους ανέμους του Αιγαίου.

Το καλοκαίρι συνοδεύεται από αρκετά ισχυρούς ανέμους στις Κυκλάδες, ακριβώς την εποχή που εκατομμύρια τουρίστες κατευθύνονται σε προορισμούς όπως η Μύκονος, η Νάξος και η Μήλος. Αντίθετα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα νησιά του Ιονίου επικρατούν συνήθως ηπιότερες συνθήκες.

Η WSJ κάνει ειδική αναφορά στη μεγάλη αύξηση της δημοτικότητας της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού. Οι χρυσαφένιες παραλίες, οι λευκοί οικισμοί, τα ηλιοβασιλέματα και η αρχαία ιστορία έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των επισκεπτών. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026 η Ελλάδα υποδέχθηκε 21% περισσότερους ταξιδιώτες σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Παράλληλα, μέσα σε μία δεκαετία ο αριθμός των Αμερικανών που επισκέπτονται την Ελλάδα έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί, ενώ τα κρουαζιερόπλοια κατακλύζουν πλέον τα λιμάνια της Αθήνας, της Μυκόνου και της Σαντορίνης.

«Αν το πλοίο ταξιδεύει, οι συνθήκες είναι ασφαλείς»

Το δημοσίευμα αναφέρεται και στο ζήτημα της ασφάλειας των ακτοπλοϊκών ταξιδιών. Ο Σπυρίδων Ρούσσος, πολιτικός επιστήμονας και ειδικός στην ακτοπλοΐα από την Πάρο, υπενθυμίζει ότι μετά το πολύνεκρο ναυάγιο του «Ηράκλειον» στο Αιγαίο το 1966 θεσπίστηκαν αυστηρά πρωτόκολλα που απαγορεύουν τον απόπλου όταν οι καιρικές συνθήκες κρίνονται επικίνδυνες.

Όπως εξηγεί, το γεγονός ότι ένα πλοίο αναχωρεί σημαίνει ότι οι συνθήκες έχουν κριθεί επαρκώς ασφαλείς για το ταξίδι, όσο έντονοι και αν φαίνονται οι κλυδωνισμοί στους επιβάτες. «Οι καπετάνιοι είναι πολύ ικανοί», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η αντιμετώπιση τέτοιων συνθηκών αποτελεί καθημερινότητα για τους ανθρώπους της ελληνικής ακτοπλοΐας.

«Τα χαοτικά βίντεο δεν αντανακλούν την καθημερινότητα»

Η 33χρονη Σόφι Γιάνσεν από το Άμστερνταμ επισκέπτεται την Ελλάδα περισσότερες από πέντε φορές τον χρόνο και υπολογίζει ότι έχει κάνει σχεδόν 100 ταξίδια με πλοία μεταξύ ελληνικών νησιών. Από όλα αυτά, όπως λέει, μόνο ένα εξελίχθηκε πραγματικά άσχημα.

«Στον κόσμο αρέσει να ανεβάζει αυτά τα χαοτικά βίντεο στο διαδίκτυο», σημειώνει. «Δίνουν την εντύπωση ότι αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, αλλά σίγουρα δεν είναι έτσι». Η ίδια δηλώνει λάτρης του ελληνικού ακτοπλοϊκού δικτύου, το οποίο συνδέει τα περισσότερα κατοικημένα νησιά και σε πολλές περιπτώσεις, όπως επισημαίνει, είναι πιο πρακτικό από το αεροπλάνο.

Για να περιορίσει τις πιθανότητες μιας δυσάρεστης εμπειρίας, η Γιάνσεν προτιμά μεγαλύτερα και πιο αργά πλοία, τα οποία είναι σταθερότερα στη θάλασσα και έχουν αρκετό χώρο ώστε να μεταφέρουν αυτοκίνητα. Συμβουλεύει επίσης όσους έχουν προδιάθεση στη ναυτία να επιλέγουν νησιά που συνδέονται με μεγαλύτερα πλοία και να ερευνούν προσεκτικά τα δρομολόγια πριν καταρτίσουν το πρόγραμμά τους.

Ακόμη και μεταξύ δημοφιλών νησιών, όπως η Πάρος και η Μήλος, μπορεί ανάλογα με την περίοδο να υπάρχει μόνο ένα μικρό απευθείας πλοίο την ημέρα και η θάλασσα να μην είναι πάντα ήρεμη. «Το θέμα είναι να κάνεις την έρευνά σου και να μην ακολουθείς απλώς το πρόγραμμα που είχες φανταστεί», τονίζει.

Ο Πέτρος Ζήσιμος συμβουλεύει επίσης τους ταξιδιώτες να μην παρασύρονται απαραίτητα από τα ταχύτερα αλλά μικρότερα σκάφη, καθώς είναι πιθανότερο να αισθανθούν εντονότερα τους κυματισμούς. Προτείνει ακόμη μέτρα κατά της ναυτίας, όπως ειδικά επιθέματα ή ακόμη και μάσημα τσίχλας.

«Δεν υπάρχει τίποτα σαν τα ελληνικά νησιά»

Παρά την ταλαιπωρία, τις σακούλες για τον εμετό, τη ναυτία και τα κύματα, το συμπέρασμα των ταξιδιωτών που μίλησαν στη Wall Street Journal μόνο αρνητικό δεν είναι. Η Όστιν Κροτό, μάλιστα, εντυπωσιάστηκε τόσο από τη χώρα ώστε, αφού ταξίδεψε με την οικογένειά της σε ολόκληρο τον κόσμο επί τρία χρόνια, εγκαταστάθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Σύρο.

Και η συμβουλή της προς όσους φοβούνται ένα δύσκολο ταξίδι στο Αιγαίο είναι απλή: «Ακόμη κι αν φοβάστε, κάντε το. Δεν υπάρχει τίποτα σαν τα ελληνικά νησιά».