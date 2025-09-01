Η Ζόζεφιν αναγνώρισε τη σορό της γιαγιάς της – «Με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή προσπαθήσαμε να την επαναφέρουμε», λέει ο ναυαγοσώστης

Δύσκολες ώρες περνά η Ζόζεφιν μετά τον θάνατο της αγαπημένης της γιαγιάς από πνιγμό στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Πόρτο Ράφτη.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (31.08.2025) στο Πόρτο Ράφτη με τη Ζόζεφιν να καλείται στο νοσοκομείο για την αναγνώριση. Την ηλικιωμένη παρέσυραν τα κύματα και δυστυχώς δεν κατάφερε να σωθεί.

Η ηλικιωμένη απολάμβανε το μπάνιο της, όπως συνήθιζε, όταν ξαφνικά οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν. Δυνατός αέρας και κύματα έκαναν δύσκολη την επιστροφή της στην ακτή. Η γυναίκα φάνηκε να χάνει την ισορροπία της και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η χαλαρή μέρα εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες λουόμενων, του ναυαγοσώστη και δύο γιατρών, η 91χρονη δεν τα κατάφερε. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν δυσκολίες στη θάλασσα

Η γυναίκα που την είδε το πρωί συγκλονίζει η περιγράφει πώς μίλησε μαζί της λίγες ώρες πριν το μοιραίο και αποκαλύπτει ότι είχε αντιμετωπίσει ξανά δυσκολίες στη θάλασσα.

«Το περιστατικό έγινε γύρω στις 14:00 το μεσημέρι, προφανώς πήγε να βγει και δεν μπόρεσε γιατί είχε κύμα, με αποτέλεσμα να την ρίξει κάτω, έχασε την ισορροπία της και δεν ήταν κανείς εκεί να την πιάσει. Πρέπει να ήπιε νερό και έτσι πνίγηκε. Πνίγηκε δεν έπαθε κανένα έμφραγμα ή κάτι άλλο. Το είχε ξανά πάθει άλλες δύο φορές, αλλά πάντα την βοηθούσαμε, ήταν μεγάλη γυναίκα, πρέπει να ήταν 91 ετών. Ηταν πολύ καλός άνθρωπος, έμενε στην πολυκατοικία και μάλιστα εχθές μιλήσαμε. Της είπα «θα καθίσετε κυρία Ειρήνη» και μου απάντησε… «Ναι θα καθίσω, όσο κρατάει ο καιρός για να κάνω μπάνια» δηλαδή μιλήσαμε το πρωί και μετά με ενημέρωσε η εγγονή μου ότι πέθανε η Ειρήνη. Και της είπα «άντε καλέ, εγώ την βοήθησα το πρωί να μπει στην θάλασσα και έφυγα».

Ο ναυαγοσώστης που κλήθηκε από διπλανή παραλία μίλησε για το περιστατικό και τις προσπάθειες ανάνηψης της ηλικιωμένης που κράτησαν αρκετά λεπτά.

«Αυτό το περιστατικό έγινε περίπου στη 13:30 το μεσημέρι, συνέβη σε ένα διπλανό κολπάκι από την παραλία όπου είμαι εγώ ναυαγοσώστης. Από εκεί που ήμουν δεν υπάρχει καθόλου ορατότητα γιατί είναι διπλανή παραλία. Με ενημέρωσε ένας λουόμενος, πήρα κατευθείαν το αυτοκίνητο και πήγα στο σημείο όπου έγινε το περιστατικό. Ηταν δύο γιατροί στον χώρο, οι οποίοι όταν είχα φτάσει εγώ εκεί, η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της. Μου είπαν ότι την ανέσυραν από το νερό και από εκεί και πέρα εφάρμοσα ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή. Ξεκινήσαμε με τους γιατρούς την προσπάθεια να την επαναφέρουμε στην ζωή μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο αλλά δυστυχώς η γυναίκα δεν επανήλθε».

Η είδηση του θανάτου της βύθισε στη θλίψη την οικογένεια της Ζόζεφιν αλλά και τους ανθρώπους που την ήξεραν. Η 91χρονη ήταν γνωστή για την καλοσύνη της και τη συνήθεια να πηγαίνει για μπάνιο όσο το επέτρεπε ο καιρός. Ένα μοιραίο κύμα έκοψε απότομα αυτή τη συνήθεια, αφήνοντας πίσω μόνο πόνο και αναπάντητα «γιατί».

Σε κατάσταση σοκ η Ζόζεφιν

Λεπτομέρειες για το τραγικό περιστατικό είχε η εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα του ΑΝΤ1 με την η Μαρία Αντωνά να τονίζει ότι η τραγουδίστρια βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

«Έγινε αντιληπτή από τους λουόμενους, οι οποίοι την έβγαλαν στην ακτή χωρίς της αισθήσεις της. Φώναξαν τον ναυαγοσώστη που ήταν 600 μέτρα μακριά. Έφτασε πολύ γρήγορα, έκανε ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Μετά από 20 λεπτά ήρθε το ασθενοφόρο. Η Ζόζεφιν κλήθηκε να αναγνωρίσει την ταυτότητά της. Ήταν πολύ αγαπημένες, ήταν το στήριγμά της. Ήταν δίπλα της σε κάθε εμφάνιση. Ήταν και η νονά της. Η Ζόζεφιν βαφτίστηκε σε μεγάλη ηλικία, το ‘ 19 ή το ’20 και την είχε βαφτίσει εκείνη», είπε αρχικά δημοσιογράφος της ομάδας και η Μαρία Αντωνά πρόσθεσε:

«Το ήξερα λίγο πριν βγει η είδηση. Η Ζόζεφιν ήταν σε κατάσταση σοκ. Μίλησα με μία φίλη της. Της παρέδωσαν τα πράγματα που φορούσε (η γιαγιά της). Της είχε πολύ αδυναμία. Είναι η μαμά της μητέρας της. Ήταν σαν ένα».