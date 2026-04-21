Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Υποτροφίες σε φοιτητές του ΕΚΠΑ για ακόμη μία χρονιά

Tο Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος», με πρωτοβουλία του Προέδρου του κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου, στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξης της ακαδημαϊκής κοινότητας και της νέας γενιάς επιστημόνων, απένειμε υποτροφίες σε φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου στο Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης».

Οι υποτροφίες συνολικού ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ αφορούν αριστεύσαντες φοιτητές του ΕΚΠΑ και συγκεκριμένα του Τμήματος Ιατρικής, του Τμήματος Φαρμακευτικής, της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, καθώς και – για πρώτη φορά – του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος Οδοντιατρικής. Έτσι, η φετινή χρονιά σηματοδοτεί σημαντική διεύρυνση του θεσμού, καθώς το Ίδρυμα αύξησε τον συνολικό αριθμό των υποτροφιών από έξι (6) σε έντεκα (11), ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του σε καίριους επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με την υγεία και τον αθλητισμό.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, καθηγητή κ. Γεράσιμου Σιάσου, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των οικογενειών των βραβευθέντων φοιτητών.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος», ανέφερε μεταξύ άλλων: «Για εμάς στο Ίδρυμα “Παύλος Γιαννακόπουλος”, η επένδυση στη νέα γενιά αποτελεί μια βαθιά πεποίθηση ότι το μέλλον της κοινωνίας μας διαμορφώνεται μέσα από τους ανθρώπους της. Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, το Ίδρυμα έθεσε στο επίκεντρο την προώθηση της Παιδείας, στηρίζοντας φοιτητές και φοιτήτριες που αριστεύουν σε τομείς που συνδέονται με την υγεία και τον αθλητισμό. Αδιάλειπτα τα τελευταία τέσσερα χρόνια απονέμουμε υποτροφίες σε φοιτητές που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους. Το ΕΚΠΑ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ακαδημαϊκής και επιστημονικής εξέλιξης της χώρας μας και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που στηρίζουμε τους νέους επιστήμονες που φοιτούν σε αυτό. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και να τους ευχηθώ καλή πρόοδο και κάθε επιτυχία στη μελλοντική τους πορεία».

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κ. Γεράσιμος Σιάσος, κατά την προσφώνησή του ανέφερε: «Η στήριξη των νέων επιστημόνων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Ιδρύματος. Σε μια περίοδο όπου η γνώση, η έρευνα και η καινοτομία καθορίζουν τις εξελίξεις και διαμορφώνουν το μέλλον της κοινωνίας, το Πανεπιστήμιο οφείλει να δημιουργεί σταθερά τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη και ενίσχυση των ικανότερων φοιτητών του. Τέτοιες πρωτοβουλίες δεν αποτελούν μόνο αναγνώριση της προσπάθειας και της ακαδημαϊκής επίδοσης, αλλά και ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, ενισχύοντας τη σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Η συνεργασία με φορείς όπως το Ίδρυμα «Παύλος Δ. Γιαννακόπουλος» συμβάλλει καθοριστικά στη διεύρυνση των ευκαιριών για τους νέους επιστήμονες, ενδυναμώνοντας την εξωστρέφεια και τον κοινωνικό ρόλο του Πανεπιστημίου».

Το κοινωφελές Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος» ιδρύθηκε επίσημα το 2022 με πρωτοβουλία του Δημήτρη Π. Γιαννακόπουλου, Προέδρου του Ιδρύματος, με στόχο να συνεχίσει το όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου για ουσιαστική κοινωνική συνεισφορά στην Ελλάδα. Η ίδρυσή του αντικατοπτρίζει την επιθυμία να ενισχυθούν η κοινωνική συνοχή, η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός και το αθλητικό ιδεώδες, τομείς στους οποίους διακρίθηκε και ο Παύλος Γιαννακόπουλος κατά τη διάρκεια της ζωής του. Μέσα από στοχευμένες δράσεις όπως το πρόγραμμα υποτροφιών, επιδιώκει να ενισχύσει έμπρακτα τους νέους επιστήμονες και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για την ελληνική κοινωνία.

