Ίλιον: Διασώστης αντί να δώσει τις πρώτες βοήθειες σε λιπόθυμη γυναίκα σε νυχτερινό κέντρο, άρχισε να τραγουδάει

Η πρώην σύντροφός του, του είχε κάνει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία, ενώ είχε εμπλακεί και σε περιστατικά ξυλοδαρμών στο παρελθόν
Διασώστης

Σοκ προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο στο Ίλιον, όπου μια γυναίκα ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε με αποτέλεσμα να κληθεί το ΕΚΑΒ με δύο διασώστες, με τον ένα από αυτούς να…αγνοεί πλήρως την ύπαρξη της ασθενούς αφού ξεκίνησε να τραγουδάει.

«Παγωμένοι» παρακολουθούσαν οι θαμώνες του μαγαζιού στο Ίλιον τον διασώστη του ΕΚΑΒ, να τραγουδάει, την ώρα που ο ίδιος είχε κληθεί για περιστατικό με γυναίκα που είχε πέσει λιπόθυμη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διασώστης που κοντεύει να πάρει σύνταξη, έχει εμπλακεί σε διάφορα περιστατικά στο παρελθόν.

Η γυναίκα που λόγω αδιαθεσίας έπεσε στο πάτωμα, είχε αρχίσει να ανακτά τις αισθήσεις της όταν οι δύο διασώστες κατέβηκαν από το ασθενοφόρο με τον ένα να ζητά από τον συνάδελφό του να κατεβάσει την καρέκλα μεταφοράς ασθενούς.

Την ώρα που επιχειρούσε να την ανοίξει, ο 62χρονος διασώστης φέρεται να άρχισε να του φωνάζει έντονα για ιμάντες που κρέμονταν, χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις και βρισιές, γεγονός που προκάλεσε αρχικά αμηχανία σε όσους βρίσκονταν κοντά στην είσοδο.

Αφού τελικά μπήκαν στο κατάστημα και η γυναίκα είχε αρχίσει να συνέρχεται, ο ίδιος διασώστης φέρεται να πλησίασε την τραγουδίστρια του προγράμματος και να πήρε το μικρόφωνο, τραγουδώντας: «Μια γυναίκα πήγε να με τρελάνει να με στείλει στο Δαφνί και γλίτωσα τελευταία στιγμή».

«Το πλήρωμα ήταν δύο άτομα, δεν ξέρω ποιος ήταν οδηγός και ποιος ήταν δίπλα. Όταν βγήκαμε, ο ένας, αυτός που τραγούδαγε, φαινόταν ότι είχε νεύρα», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Η γυναίκα τελικά μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο και, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της.

Μάλιστα, ο 62χρονος διασώστης έχει «βαρύ παρελθόν», αφού είχε εμπλακεί και σε περιστατικά για τα οποία τιμωρήθηκε από το ΕΚΑΒ. Έχει εμπλακεί σε ξυλοδαρμό σε βάρος χειριστή ασυρμάτου, ξυλοδαρμό ενός γιατρού στο Τζάνειο νοσοκομείο, μεταφορά ασθενούς με ασθενοφόρο χωρίς να χρήζει ανάγκης, ενώ έχει μηνυθεί και από την πρώην σύντροφό του για ενδοοικογενειακή βία.

Το περιστατικό, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, προκάλεσε σοκ και συζητήσεις για την επαγγελματική συμπεριφορά την ώρα ενός επείγοντος συμβάντος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τον συγκεκριμένο διασώστη.

