Ηλιούπολη: Παραδόθηκε ο οδηγός του πράσινου αυτοκινήτου για το τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 64χρονο οδηγό μηχανής

Παραδόθηκε στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, ο 49χρονος οδηγός του πράσινου αυτοκινήτου ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν μοτοσικλετιστή την περασμένη Δευτέρα στην Ηλιούπολη.

Το τροχαίο δυστύχημα, έγινε στις 08:05 το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα (13.04.2026) στη διασταύρωση των οδών Πύρρωνος και Κλεάνθους. Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του 64χρονου αναβάτη, ο οποίος δυστυχώς κατέληξε το ίδιο απόγευμα.

Στο βίντεο που είχε εξασφαλίσει το MEGA από το τροχαίο στην Ηλιούπολη, φαίνεται ένα πράσινο αυτοκίνητο να κινείται δίπλα στη μηχανή, χωρίς ωστόσο να προκύπτει με σαφήνεια αν υπήρξε επαφή μεταξύ των δύο οχημάτων. Αμέσως μετά το ατύχημα, από το όχημα κατεβαίνουν ο οδηγός και ακόμη δύο άνδρες, οι οποίοι πλησιάζουν τον τραυματισμένο αναβάτη.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο οδηγός επιστρέφει στο αυτοκίνητο, το μετακινεί και το σταθμεύει σε μικρή απόσταση. Παρότι παραμένει για σύντομο χρονικό διάστημα στο σημείο, στη συνέχεια αποχωρεί, με τις αρχές να τον αναζητούν μέχρι σήμερα που παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.

«Μέσα σε 12 ώρες κατέληξε», είπε η γυναίκα του

Η σύζυγος του 64χρονου περιέγραψε ακόμη ότι ο άνδρας συνήθιζε να κάνει τη συγκεκριμένη διαδρομή, ιδιαίτερα σε αργίες, καθώς του άρεσε να κατεβαίνει προς τη θάλασσα. «Ηταν Δευτέρα μετά το Πάσχα, ήταν αργία, και του άρεσε να παίρνει τη μηχανή του και έκανε έτσι μια διαδρομή μέχρι τη Γλυφάδα», σημείωσε.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο μίλησε και για τη μάχη που έδωσε ο σύζυγός της μετά τον τραυματισμό του, υπογραμμίζοντας τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος. «Δυστυχώς ήταν τόσο μεγάλο το χτύπημα στο κεφάλι… Φορούσε κράνος. Μέσα σε 12 ώρες ο άνθρωπος τέλειωσε», είπε.