Ιωάννα και Χριστίνα Μάνδρου: Είναι ολόιδιες και αυτοκόλλητες – Από τη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας στην απόλυτη επαγγελματική καταξίωση

Ήταν ένα από εκείνα τα απρόσμενα τηλεοπτικά στιγμιότυπα που για λίγα δευτερόλεπτα μοιάζουν περισσότερο με… οφθαλμαπάτη. Στο «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου, οι δίδυμες Ιωάννα Μάνδρου και Χριστίνα Μάνδρου εμφανίστηκαν παράλληλα σε δύο παράθυρα, με τόσο ίδιο στιλ, παρόμοια χαρακτηριστικά και matching μπλε αποχρώσεις, που το κοινό αναρωτήθηκε αν βλέπει δύο εικόνες της ίδιας γυναίκας.

Η πρόσφατη τηλεοπτική τους εμφάνιση έγινε viral επειδή ο κόσμος νόμιζε πως έβλεπε… δύο φορές την ίδια γυναίκα. Στην πραγματικότητα, έβλεπε τις δίδυμες Ιωάννα και Χριστίνα Μάνδρου που, παρά τις διαφορετικές διαδρομές, πορεύονται σε μια ζωή κοινή στη βαθύτερη ουσία της.

Δύο γυναίκες που ξεκίνησαν από ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας και χτίσανε καριέρες γεμάτες κύρος. Δύο αδελφές που διατήρησαν μια σχέση ακέραιη μέσα στις πιέσεις, τις απώλειες και τα βάρη της ζωής.

Η Χριστίνα και η Ιωάννα Μάνδρου, ξεκίνησαν από το ίδιο μικρό χωριό, τη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας, και έφτασαν η καθεμία στην κορυφή του δικού της κόσμου: η Ιωάννα στη σκληρή, απαιτητική πρώτη γραμμή του δικαστικού ρεπορτάζ και η Χριστίνα στον θεσμικό, ακριβή και συχνά αθέατο κόσμο της συμβολαιογραφίας.

Με ομοιότητα που ακόμη και σήμερα μπερδεύει τηλεθεατές και δημοσιογράφους, αφού μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό, η Ιωάννα και η Χριστίνα μεγάλωσαν σε ένα χωριό όπου τα πάντα ήταν κοινά: το σπίτι, το παιχνίδι, το σχολείο, μέχρι και τα ίδια ρούχα – όπως θα συνέβαινε για χρόνια ακόμη.

«Ταξιδεύουμε στη ζωή από την πρώτη μέρα! Και είμαστε μαζί από πριν γεννηθούμε. Τα γενέθλιά μας σήμερα. Μαζί ως το τέλος» είχε γράψει σε μια ανάρτησή της η δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου με αφορμή τα γενέθλιά τους.

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία ήρθε νωρίς. Στα δέκα τους χρόνια έχασαν τη μητέρα τους. Μια απώλεια που τις στιγμάτισε και, όπως ομολογούν και οι δύο, έγινε ο πρώτος κρίκος μιας σχέσης που δεν έσπασε ποτέ.

«Ο θάνατος της μητέρας μας μάς έφερε πιο κοντά. Ο μπαμπάς μας έμεινε μόνος με δύο 10χρονα κορίτσια. Ήταν ένας άριστος πατέρας και σπάνιος χαρακτήρας», έχει πει η Ιωάννα με την Χριστίνα να συμπληρώνει: «Ήταν η δυσκολία που μας έδεσε για πάντα».

Νομική Αθηνών και οι δρόμοι που άρχισαν να ξεχωρίζουν

Μετά το Λύκειο, οι δίδυμες θα περάσουν μαζί στη Νομική Σχολή Αθηνών. Μέχρι και εκεί, η εξωτερική ομοιότητα προκαλούσε μόνιμες παρεξηγήσεις.

Συμφοιτητές μπέρδευαν τη μία με την άλλη, καθηγητές τις φώναζαν με κοινό όνομα, ενώ όπως έχουν παραδεχτεί, έκαναν μέχρι και «ανταλλαγές» στις εξεταστικές.

«Στο Πανεπιστήμιο όταν πρωτομπήκαμε στη Νομική γινότατε το σώσε. Έμπαινε ένας από την μία πόρτα που δεν με ήξερε, έβγαινε κάποιος άλλος έβλεπε την αδερφή μου» σημειώνει η Ιωάννα Μάνδρου. Όπως αποκαλύπτουν, έχει τύχει να δώσει η μία μάθημα για λογαριασμό της άλλης. «Πάω εγώ δίνω εκκλησιαστικό δίκαιο παίρνω 8, φεύγω και πάω δίνω για την Χριστίνα και πήρε 5» θυμάται η δημοσιογράφος.

«Στην παιδική ηλικία δεν μας ξεχώριζαν ούτε οι γονείς μας στις φωτογραφίες, ούτε εμείς γνωρίζαμε τον εαυτό μας στις φωτογραφίες. Στο δεύτερο έτος στο Πανεπιστήμιο σταματήσαμε να ντυνόμαστε όμοια».

Εδώ όμως άρχισαν να φαίνονται οι πρώτες διαφορές. «Η Ιωάννα είναι πιο τολμηρή και εξωστρεφής. Εγώ πιο μεθοδική και εσωστρεφής. Ήταν φυσικό να χωρίσουν οι δρόμοι μας επαγγελματικά», έχει πει η Χριστίνα.

Αυτό που δεν χώρισε ποτέ ήταν η καθημερινότητά τους. «Μιλάμε 30–40 φορές την ημέρα στο τηλέφωνο», λένε χαρακτηριστικά.

Ιωάννα Μάνδρου – Η κυρία του δικαστικού ρεπορτάζ

Η Ιωάννα Μάνδρου γνώριζε από νωρίς ότι δεν της ταιριάζουν τα «εύκολα». Από τη δεκαετία του ’80 βρέθηκε στα δικαστήρια, στο πιο απαιτητικό κομμάτι της δημοσιογραφίας, ανάμεσα σε υποθέσεις που γράφουν ιστορία. Κάλυψε τη 17Ν, τη Χρυσή Αυγή, τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων δεκαετιών, και υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ακρίβεια και αφοσίωση σπάνια για τον χώρο. Έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ΜΜΕ, Βήμα, Καθημερινή, ΣΚΑΪ, Mega.

Συναδέλφοι της λένε πως «η Ιωάννα δεν υπογράφει αν δεν είναι βέβαιη για κάθε λέξη». Η ίδια το συνοψίζει πιο απλά: «Η δουλειά αυτή σε μαθαίνει να αντέχεις, να μην βιάζεσαι, να σέβεσαι τη διαδικασία και να μην κάνεις ποτέ εκπτώσεις».

Παρά την απαιτητική καριέρα, η σχέση με την αδελφή της παραμένει κεντρικό κομμάτι της ζωής της. «Το παιδί της Χριστίνας το αισθάνομαι σαν παιδί μου. Δεν έχω νιώσει ότι στερήθηκα μητρότητα», λέει.

Χριστίνα Μάνδρου – Η ήρεμη δύναμη της συμβολαιογραφίας

Την ώρα που η Ιωάννα ζούσε σε αίθουσες δικαστηρίων και τηλεοπτικά πλατό, η Χριστίνα ακολούθησε μια πιο ήσυχη αλλά εξίσου απαιτητική διαδρομή. Η συμβολαιογραφία χρειάζεται ακρίβεια, ψυχραιμία και ισχυρό αίσθημα ευθύνης – στοιχεία που εκείνη είχε ανέκαθεν.

Σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών και θεωρείται μια από τις πιο καταξιωμένες παρουσίες στον χώρο της.

«Επέλεξα τον δρόμο που ταίριαζε στον χαρακτήρα μου. Έναν δρόμο που χτίζεται αθόρυβα, αλλά με συνέπεια. Θέλει τάξη και μεθοδικότητα», λέει.

Από τα παιδικά τους χρόνια έως σήμερα, οι δύο γυναίκες μοιάζουν να λειτουργούν σαν ένα κοινό σύστημα. «Κρυώνουμε μαζί, αρρωσταίνουμε μαζί, μας πονάει το ίδιο μάτι», έχουν αποκαλύψει. Έχουν ακόμη και κοινές ευαισθησίες – όπως στο δεξί αυτί. Η Ιωάννα περιγράφει τη σχέση τους πιο βαθιά:

«Είμαστε ανιδιοτελείς. Δεν έχουμε το αίσθημα της ιδιοκτησίας η καθεμία για τον εαυτό της. Έχουμε προσπαθήσει να φύγουμε από το “εμείς”, αλλά δεν γίνεται».

Από παιδιά στο ίδιο θρανίο μέχρι ενήλικες με καθημερινή επαφή δεκάδων τηλεφωνημάτων, η στενή τους σχέση μοιάζει ακλόνητη.

Το μόνο στο οποίο δεν τα βρίσκουν; Τα πολιτικά. «Εκεί τσακωνόμαστε λίγο», λένε γελώντας.