Οι δίδυμες Ιωάννα και Χριστίνα Μάνδρου αναλύουν τις αλλαγές στα κληρονομικά

Με 5 + 1 αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο αλλάζουν όλα όσα ξέραμε με στόχο να μειωθούν τα προβλήματα αλλά και ο φόρτος στα δικαστήρια από τις αντιπαραθέσεις κληρονόμων. Οι μεταβολές στην κληρονομία επέρχονται με τον νέο νόμο που τίθεται σε ισχύ. Για όλες τις αλλαγές που επέρχονται στα κληρονομικά, μίλησαν την Τρίτη (02.12.2025) στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο οι δίδυμες αδελφές Ιωάννα και Χριστίνα Μάνδρου.

Με τον νέο νόμο για την κληρονομία έρχονται μεταρρυθμίσεις για την προστασία της πραγματικής βούλησης του διαθέτη. Η τήρηση της βούλησης του διαθέτη εξασφαλίζεται ως εξής: -Ασφαλιστικές δικλείδες στις ιδιόγραφες διαθήκες, όπως η υποχρεωτική κήρυξη της ιδιόγραφης διαθήκης της ως κυρίας, όταν υπάρχει εγκατάσταση μακρινού συγγενή ή εξωτικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Δημιουργία της κληρονομικής σύμβασης αιτία θανάτου: Έτσι ο κληρονομούμενος έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει σύμβαση με μελλοντικούς κληρονόμους του, π.χ. με τα παιδιά του ή να προχωρήσει στην κληρονομική σύμβαση παραίτησης από μελλοντικά δικαιώματα στην κληρονομία.

Οι αλλαγές είναι πολλές και ο στόχος είναι να γίνονται όλα πιο γρήγορα, πιο εύκολα αλλά και ξεκάθαρα.

Τέλος τα αδελφομοίρια και στο «Εξ Αδιαιρέτου»

Σημαντικό πως πλέον ένας με περιουσία μπορεί εν ζωή να ξεκαθαρίζει τι θα γίνεται μετά θάνατον. Να τα μοιράζει και οι κληρονόμοι να δεσμεύονται με την υπογραφή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος τα αδελφομοίρια, ένας παίρνει το σπίτι. Ακίνητα που ρήμαζαν, τώρα «ξεμπλοκάρουν». Πρόκειται για περιπτώσεις όπου οι συγκληρονόμοι δεν συμφωνούν στην αξιοποίηση της κοινής περιουσίας, με αποτέλεσμα τα ακίνητα να ρημάζουν.

Με τη νέα ρύθμιση, αντί να κατανέμεται ποσοστό συγκυριότητας σε κάθε κληρονόμο, ένας θα αποκτά το ακίνητο και ο άλλος θα αποζημιώνεται είτε χρηματικά είτε με άλλο περιουσιακό στοιχείο.

Ακόμα έρχονται αλλαγές στην εξ αδιαθέτου διαδοχή και έτσι ενισχύονται η θέση και η συμμετοχή στην κληρονομιαία περιουσία της/του συζύγου ή συντρόφου με βάση σύμφωνο συμβίωσης.

Σε ότι αφορά το αδιάθετο κληρονομικό δικαίωμα του συζύγου και του συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης, στις περιπτώσεις συναινετικής λύσης, για πρώτη φορά θα μπορεί να κληρονομήσει στην πέμπτη τάξη, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, και ο σύντροφος σε ελεύθερη ένωση.

Αναλυτικά για τον νέο χάρτη στα κληρονομικά, μίλησαν την Τρίτη στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο οι δίδυμες αδελφές Μάνδρου. Η Ιωάννα ως δικαστική ρεπόρτερ και η Χριστίνα ως συμβολαιογράφος, και οι δύο με μεγάλη εμπειρία στους τομείς τους.

Χρέη

Ακόμα έρχεται ο διαχωρισμός της κληρονομιαίας περιουσίας από την ατομική περιουσία του κληρονόμου. Μέχρι τώρα, τα χρέη του κληρονομούμενου επωμίζονταν οι κληρονόμοι, με αποτέλεσμα να αποποιούνται τελικά την κληρονομία, για να τα αποφύγουν.

Καλούνταν ακόμη και μακρινότεροι συγγενείς, και τα παιδιά τους, σε ένα καθεστώς ανασφάλειας σχετικά με τον χρόνο έναρξης των διαδοχικών προθεσμιών αποποίησης, για να αποποιηθούν.

Αυτά μεταβάλλονται με το νέο σύστημα. Αν υπάρχουν χρέη, πληρώνονται από την κληρονομία και όχι από την ατομική περιουσία του κληρονόμου. Τα βάρη της κληρονομίας δεν επηρεάζουν την ατομική περιουσία του κληρονόμου.

Έρχεται ακόμα ή οριστική επίλυση διαχρονικών, νομολογιακά εριζόμενων ζητημάτων, όπως η προθεσμία αποποίησης σε δικαιοπρακτικά ανίκανο πρόσωπο και το κληρονομικό δικαίωμα του ετεροθαλούς αδελφού και καταργούνται του κληρονομικού δικαίου που είχαν περιπέσει σε αχρησία (π.χ. νέμηση ανιόντος, εκποίηση κληρονομίας, έκτακτες διαθήκες).