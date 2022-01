Την δική της ευχή για το 2022 έστειλε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, σε ανάρτησή της στα social media. Μετά την επίθεση με βιτριόλι τον Μάιο του 2020, η 37χρονη σιγά-σιγά έχει επιστρέψει στην καθημερινότητά της και ποζάροντας δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της έκανε μια ευχή για το νέο έτος.

«Η ευχή μου για το 2022 είναι ΟΛΟΙ μας να βρεθούμε δίπλα σε κάποιον που το χρειάζεται και να βάλουμε το λιθαράκι μας για κάτι πιο όμορφο, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας» έγραψε η Ιωάννα Παλιοσπύρου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Και προσθέτει: «“After all, all we have is each other”. Happy New Year 2022».

Δείτε την ανάρτησή της: