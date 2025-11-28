Ιωάννα Τούνη: Διακόπηκε η δίκη για το revenge porn για τις 23 Ιανουαρίου

Το πρωί της Παρασκευής (28.11.2025) η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε και στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης revenge porn.

Η δίκη για το revenge porn κράτησε αρκετές ώρες και τελικά το μεσημέρι διακόπηκε για τις 23 Ιανουαρίου 2026. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του newsit.gr, η Ιωάννα Τούνη αποχώρησε από το δικαστήριο από την πίσω πόρτα, προκειμένου να μη γίνει αντιληπτή από τα media και τους φωτογράφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, η Ιωάννα Τούνη, που έφτασε στα δικαστήρια, συνοδευόμενη από την φίλη και κουμπάρα της, Στέλλα Πάσσαρη δήλωσε ότι ο στόχος της δεν είναι να κερδίσει χρήματα από τη δίκη αλλά να δικαιωθεί, ενώ ταυτόχρονα ξέσπασε και σε κλάματα.

«Είναι κάτι που περιμένω οκτώ χρόνια τώρα. Είναι κάτι που χρειάζεται η ψυχή μου πάνω απ’ όλα. Την προηγούμενη φορά, ήμουν η πρώτη μάρτυρας, η μοναδική μάρτυρας που έδωσε κατάθεση. Οπότε περιμένω να εξελιχθεί και όλη η διαδικασία σήμερα. Δεν ξέρω, γενικά έχω πάρα πολλές σκέψεις.

Απλά αυτό που πιο πολύ από όλα είναι που με προβληματίζει, είναι αν εγώ που πρακτικά έχω υποστεί όλον αυτό τον διασυρμό, για ένα βίντεο το οποίο τραβήχτηκε παρά τη θέλησή μου, χωρίς να το γνωρίζω, το οποίο βρέθηκε αναρτημένο πραγματικά σε ό,τι μέσο υπάρχει στην Ελλάδα, σε site, σε έντυπα, περιοδικά, στον τύπο, παντού, για κάτι το οποίο πραγματικά βρέθηκα να απολογούμαι λες και…

Εάν για κάτι τέτοιο δεν έχω καταφέρει εδώ και 8 χρόνια να δικαιωθώ, αν μέχρι σήμερα υπάρχει ερωτηματικό για το αν είμαι ο θύτης ή το θύμα…», είχε δηλώσει νωρίτερα την ίδια ημέρα.