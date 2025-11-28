Ιωάννα Τούνη: Με δάκρυα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn – «Παλεύω να αποδείξω ότι είμαι το θύμα»

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (28.11.2025) και πάλι στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης revenge porn με θύμα την ίδια και κατηγορούμενους δύο άντρες. Η επιχειρηματίας έφτασε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενη από την φίλη και κουμπάρα της, Στέλλα Πάσσαρη. Η influencer αισιοδοξεί πως η δίκη αυτή τη φορά θα γίνει κανονικά και δεν θα δοθεί νέα αναβολή.

Η πολυσυζητημένη υπόθεση revenge porn, βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, που καλείται να αποφασίσει μέσα από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Η Ιωάννα Τούνη έχει ξεκαθαρίσει πως στόχος της μέσα από τη δίκη, δεν είναι να κερδίσει χρήματα. Θέλει μέσω της απόφασης να σταλεί ένα μήνυμα στήριξης σε κάθε γυναίκα που έχει περάσει ανάλογες δυσκολίες με την ίδια.

Στις δηλώσεις της, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε έντονα συναισθηματικά φορτισμένη: «Είναι κάτι που περιμένω οκτώ χρόνια τώρα. Είναι κάτι που χρειάζεται η ψυχή μου πάνω απ’ όλα. Την προηγούμενη φορά, ήμουν η πρώτη μάρτυρας, η μοναδική μάρτυρας που έδωσε κατάθεση. Οπότε περιμένω να εξελιχθεί και όλη η διαδικασία σήμερα. Δεν ξέρω, γενικά έχω πάρα πολλές σκέψεις.

Απλά αυτό που πιο πολύ από όλα είναι που με προβληματίζει, είναι αν εγώ που πρακτικά έχω υποστεί όλον αυτό τον διασυρμό, για ένα βίντεο το οποίο τραβήχτηκε παρά τη θέλησή μου, χωρίς να το γνωρίζω, το οποίο βρέθηκε αναρτημένο πραγματικά σε ό,τι μέσο υπάρχει στην Ελλάδα, σε site, σε έντυπα, περιοδικά, στον τύπο, παντού, για κάτι το οποίο πραγματικά βρέθηκα να απολογούμαι λες και… Εάν για κάτι τέτοιο δεν έχω καταφέρει εδώ και 8 χρόνια να δικαιωθώ, αν μέχρι σήμερα υπάρχει ερωτηματικό για το αν είμαι ο θύτης ή το θύμα…

Ξέρεις τι; Δεν μπορώ να φανταστώ με όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή τη μάχη που δίνω πραγματικά τόσα χρόνια και σκεπτόμενη ότι θεωρητικά μπορεί να θεωρείτε ότι έχω κάποια επιρροή ή οτιδήποτε.

Μία κοπέλα η οποία βλέπει όλο αυτό το πράγμα και έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο και μένει στην επαρχία με τους γονείς της και είναι 18 χρονών και δεν έχει οικονομικούς πόρους, δεν έχει καμία, καμία ψυχική δύναμη και βρεθεί στη θέση μου, πραγματικά τι ελπίδα μπορεί να έχει αν εγώ ακόμα παλεύω να αποδείξω εάν είμαι το θύμα σε αυτή την υπόθεση;».

Στο πλευρό της Ιωάννας Τούνη ήταν και πάλι ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Υπενθυμίζεται πως ο ποινικολόγος είχε ζητήσει από το δικαστήριο να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, ένα αίτημα που έγινε αποδεκτό από την έδρα.

Μέσα από τις 20 σελίδες του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, περιγράφεται όλο το σκηνικό που στήθηκε τον Ιούλιο του 2017 στη Χαλκιδική, μέσα στο λευκό Range Rover, του 37χρονου τότε συντρόφου της γνωστής influencer και του 43χρονου φίλου του που φέρεται να είχε αναλάβει ρόλο «κινηματογραφιστή», αλλά και το σκεπτικό των δικαστών για παραπομπή σε δίκη των δυο κατηγορουμένων για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων.

Στις πρώτες σελίδες του βουλεύματος περιγράφεται το πως ξεκίνησε να ξεδιπλώνεται η εφιαλτική αυτή υπόθεση: «Η εγκαλούσα Ιωάννα Τούνη στις 9/5/2020 πληροφορήθηκε μέσω πολυάριθμων μηνυμάτων τρίτων στον προσωπικό της λογαριασμό, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, ότι στο διαδίκτυο είχε αναρτηθεί ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου στο οποίο φαινόταν ότι συμμετείχε ίδια.

Η εγκαλούσα λόγω προηγούμενης συμμετοχής της σε δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα τηλεοπτικού σταθμού πανελλήνιας εμβέλειας, είχε γίνει αναγνωρίσιμη στο ευρύ κοινό και κατόπιν δημοσιοποίησης του video, διαπίστωσε ότι σε μεγάλο μέρος των μηνυμάτων που έλαβε η ίδια από τρίτους, στα οποία υπήρχε είτε το βίντεο, είτε φωτογραφική απεικόνιση αυτού, τρίτοι, είχαν προσθέσει σχόλια συνοδευόμενα από εξαιρετικά προσβλητικούς και χυδαίος για την ίδια χαρακτηρισμούς.

Στο βούλευμα αναφέρεται το σκηνικό του διασυρμού της Ιωάννας Τούνη. Μάλιστα όπως επισημαίνεται «η γυναίκα, δεν φαίνεται να είχε επαφή με το περιβάλλον καθώς ήταν σε κατάσταση- όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, “οξείας μέθης”. Περαιτέρω προέκυψε ότι το περιστατικό της συνεύρεσης της εγκαλούσα με τον κατηγορούμενο, έλαβε χώρα μετά από διασκέδαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Χαλκιδική.

Η Ιωάννα Τούνη με τη Στέλλα Πάσσαρη στα δικαστήρια

Η υπόθεση του revenge porn βίντεο ήρθε στο φως το 2020, όταν η Ιωάννα Τούνη υπέβαλε μήνυση κατά δύο ανδρών, κατηγορώντας τους για τη διαρροή του βίντεο. Η ίδια είχε αναφερθεί δημόσια στο περιστατικό μέσα από τα social media, αλλά και συνεντεύξεις της τονίζοντας την ηθική ζημία που της προκάλεσε η όλη υπόθεση.