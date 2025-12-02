Ιωάννα Τούνη: Ο δικηγόρος των δύο κατηγορούμενων για το revenge porn στην αντεπίθεση – «Δεν έχουν καμία σχέση με τη διάδοση του βίντεο»

Η δίκη για την υπόθεση revenge porn που κατήγγειλε η Ιωάννα Τούνη συνεχίζεται, με τον δικηγόρο που εκπροσωπεί τους δύο κατηγορούμενους να παραχωρεί δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Ανέφερε πως οι πελάτες του δεν έχουν σχέση με τη διακίνηση του ροζ βίντεο και τόνισε ότι ειδικά ο ένας εκ των δύο, που φαίνεται στις επίμαχες εικόνες, διαπομπεύτηκε από την έκταση που πήρε η υπόθεση.

Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος που εκπροσωπεί τους δύο κατηγορούμενους στη δίκη για το revenge porn κλήθηκε να σχολιάσει τα μηνύματα που στέλνει η Ιωάννα Τούνη μπροστά στις κάμερες, αλλά και τις πρόσφατες καταγγελίες που έκανε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος που την εκπροσωπεί, για απειλητικά μηνύματα τόσο στον ίδιο όσο και στην πελάτισσά του.

«Eμείς έχουμε τους ισχυρισμούς μας, δεν νομίζουμε ότι παίζει κανέναν ρόλο αν η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών ή η δίκη διεξάγεται με την αρχή της δημοσιότητας κανονικά, ελεύθερη να την παρακολουθήσει ο οποιοσδήποτε μέσα στην αίθουσα. Οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη διάδοση του επίδικου βίντεο. Αυτός είναι ο βασικός ισχυρισμός» ανέφερε ο δικηγόρος που τους εκπροσωπεί στη δίκη για το revenge porn που κατήγγειλε η Ιωάννα Τούνη.

Για τις καταγγελίες του Μιχάλη Δημητρακόπουλου περί απειλητικών μηνυμάτων, ο ίδιος ανέφερε: «Το θέμα αυτό των απειλητικών μηνυμάτων μου το γνωστοποίησε ο κύριος Δημητρακόπουλος σε χρονικό διάστημα κατά πολύ προγενέστερο από την προηγούμενη δικάσιμο που ήταν στις 28 Νοεμβρίου, εγώ του διαβεβαίωσα ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση οι κατηγορούμενοι με αυτό και του είπα ότι πρέπει να προβεί, κατά την άποψή μου, στις νόμιμες ενέργειες και από ό,τι πληροφορήθηκα το έχει κάνει ήδη. Δεν έχει λογική διαρκούσης της δίκης να έχουν οι κατηγορούμενοι κάποια σχέση με τέτοια μηνύματα.»

«Το δικαστήριο θα αποφασίσει με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία. Τώρα πώς νιώθει ο καθένας, θα μπορούσαμε κι εμείς να βγαίνουμε και να λέμε πώς νιώθουν οι κατηγορούμενοι, γιατί εκτός ότι δηλώνουν από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώοι, σκεφτείτε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας.

Και οι δύο εντολείς αλλά ειδικά ο ένας, αυτός που φαίνεται ότι συμμετέχει στην πράξη, το έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή και έχει καταθέσει έγκληση ότι είναι και αυτός θύμα και μάλιστα η δική του φυσιογνωμία είναι πιο εμφανής σε σχέση με την μορφή της κυρίας Τούνη» είπε καταληκτικά ο δικηγόρος των δύο κατηγορούμενων.

Σημειώνεται ότι η δίκη της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση revenge porn την Παρασκευή (28.11.2025) διακόπηκε για τις 23 Ιανουαρίου 2026.