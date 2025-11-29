Ιωάννα Τούνη: «Δεχόμαστε απειλές ότι θα σκοτώσουν εκείνη και εμένα», αποκάλυψε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος

Mία συγκλονιστική αποκάλυψη έκανε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για την Ιωάννα Τούνη και τον ίδιο, καθώς δήλωσε δημοσίως ότι δέχονται απειλές για τη ζωή τους εξαιτίας της δίκης του revenge porn.

Σημειώνεται ότι η δίκη της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση revenge porn την Παρασκευή (28.11.2025) διακόπηκε για τις 23 Ιανουαρίου 2026. Το πρωί του Σαββάτου, ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε εκτός από το σοβαρό ζήτημα των απειλών που δέχονται ο ίδιος και η influencer ότι μετά την εκδίκαση της υπόθεσης θα προσφύγουν στον Άρειο Πάγο.

«Η δημοσιότητα μιας δίκης διασφαλίζει και την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα της αποφάσεως. Δεν υπαινίσσομαι τίποτα, σας λέω όμως ότι μετανοώ. Διότι μέσα σε αυτή την αίθουσα αισθάνομαι μετά από πορεία 37 ετών σε αυτής της αίθουσας ότι η κατηγορούμενη είναι η κυρία Ιωάννα Τούνη. Δεν θα το επιτρέψω αυτό. Να ξέρετε ότι γνωρίζω όλες τις δυνατότητες που μου δίνει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας για να διασφαλίσω τη δίκαιη δίκη. Ξέρω ότι θα έχω προσωπικό κόστος πάλι, αλλά σας λέω ότι εγώ δεν θα επιτρέψω σε αυτή τη δίκη να μεταλλαχθεί ότι η κατηγορούμενη είναι η κυρία Τούνη», είπε αρχικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Επιλέξαμε να μην κάνει δηλώσεις, να μην κάνω και εγώ δηλώσεις, να σεβαστούμε το ότι είναι κεκλισμένων των θυρών, αλλά υπάρχουν και όρια σε αυτά που ακούγονται σε αυτή την αίθουσα. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ ακόμα. Να είστε βέβαιη ότι δεν υπολογίζω προσωπικό κόστος και όταν παίρνω κάποιες δικονομικές πρωτοβουλίες. Αυτό έχω μάθει στη ζωή μου και δεν υπολογίζω το κόστος, είτε το κόστος είναι ανώνυμες ύβρις προσωπικές, τις οποίες τις αγνοώ, έτσι είτε είναι επιθέσεις και απειλές στο πρόσωπο της κυρίας Τούνη και το δικό μου. Ούτε αυτό για τις απειλές», πρόσθεσε ο γνωστός δικηγόρος.

Αμέσως μετά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Ιωάννα Τούνη δέχονται απειλές για τη ζωή τους….

«Δεν σας το λέω τυχαίως. Και δεν το αποδίδω στους κατηγορούμενους. Έχω μιλήσει με τον δικηγόρο τους, ο οποίος είναι ο Κωνσταντίνος Τσάκος, από τους καλύτερους δικηγόρους της Θεσσαλονίκης και από δικηγορική οικογένεια με ήθος. Ήδη έχω καταθέσει μήνυση, έγκληση στο ηλεκτρονικό έγκλημα, διότι δεχόμαστε στο γραφείο μου απειλές ότι θα σκοτώσουν την κυρία Τούνη και εμένα. Οι απειλές προέρχονται από έναν λογαριασμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή αναζητείται από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Δεν μας κάμπτουν οι απειλές, ούτε την κυρία Τούνη, ούτε εμένα.

Επειδή είναι η πρώτη φορά που απειλούμαι, όπως και η κυρία και μάλιστα με μηνύματα, ενδεχομένως να είναι και κάποιος άνθρωπος διαταραγμένος. Επειδή όμως δεν είναι σίγουρο αυτό, θα έχουμε τα αποτελέσματα από το ηλεκτρονικό έγκλημα, θα βρεθεί ο άνθρωπος. Έχει εντοπιστεί το τηλέφωνο. Θα βρεθεί αν είναι κάποιος σοβαρός ή αν είναι τηλέφωνο το οποίο είναι καρτοκινητό και κρύβεται κάποιος άλλος, τότε τα πράγματα αλλάζουν.

«Μου λένε ότι αν συνεχίσω να υπερασπίζομαι την κυρία Τούνη που λέει ψέματα και καταδικαστούν αυτοί οι άνθρωποι, τότε θα σας κάνουμε “κομμάτια”. Είναι γραπτά μηνύματα. Προσέξτε όμως, δεν είμαι ένας άπειρος δικηγόρος. Δεν μπορεί να προέρχονται αυτά κατά 90% από τους κατηγορουμένους. Δεν έχουν το θράσος να με απειλήσουνε. Εγώ είμαι 37 χρόνια στον χώρο. Δεν με αγγίζουνε. Επειδή γίνεται πρώτη φορά και βλέπω και κάποιες ανορθογραφίες στα μηνύματα, μπορεί να είναι κάποιος ψυχασθενής. Θα εντοπιστεί όμως. Αν είναι ψυχασθενής, δεν θα ζητήσω να του κάνουν τίποτα. Αν όμως το κινητό αυτό ανήκει, είναι καρτοκινητικό, είναι Πακιστανικό και κρύβεται αυτός που απειλεί, εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Θα ζητήσω από το ηλεκτρονικό έγκλημα τις επαφές που έχει αυτός ο άνθρωπος και που έχει μιλήσει», αποκάλυψε.

Παράλληλα, ο δικηγόρος αποκάλυψε πώς αντιμετωπίζει αυτήν την κατάσταση η Ιωάννα Τούνη.

«Μου λέει μου λέει, κύριε Μιχάλη, “ό,τι αποφασίσετε εσείς, εγώ τι να κάνω; Εσείς είστε δικηγόρος. Θα απειλούν και εσάς”», απάντησε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για τις αντιδράσεις της Ιωάννας Τούνη στις απειλές.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ισχυρισμός από τον από τους κατηγορουμένους, ότι αυτός που έκανε την εικονογράφηση των προσωπικών στιγμών της κυρίας Τούνη με τον τότε σύντροφό της, νυν κατηγορούμενο, είναι ένας άγνωστος. Αυτός είναι ο υπερασπιστικός ισχυρισμός. Όμως στο βίντεο, γυρνάει, χαμογελάει. Δεν τα έχουμε πει 100 φορές; Ο ανακριτής που τον είδε (σ.σ. τον κατηγορούμενο) μετά από αυτόν τον ισχυρισμό του λέει “μα πώς μπορεί να είναι άγνωστος και εσύ γελάς;”. Εν πάση περιπτώσει, ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει.

«Έναν μήνα που είχε σχέση με την κυρία Τούνη, γιατί δεν της έλεγε, “ξέρεις κάτι Ιωάννα μου, όταν εκείνο το βράδυ είμαστε και κάναμε ότι κάναμε συναινετικά, αναμφισβήτητα, ήρθε ένας παλιάνθρωπος και μας τράβηξε”. Αυτό θα το έλεγε αν ήταν ένας άγνωστος. Αυτά λέει η κοινή λογική. Κι όμως, αυτά τα επιχειρήματα και άλλα πολλά τα οποία έρχονται σε ευθεία και μετωπική σύγκρουση, ακούγονται και αναλύονται», είπε σε άλλο σημείο για τον κατηγορούμενο.

«Όταν η ρητορική μίσους υπερβεί το μέτρο, τότε εγώ τουλάχιστον συνιστώ στις γυναίκες να απευθυνθούν σε δικηγόρους, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος μπορεί να τους εντοπίσει αυτούς που βρίζουν χυδαία και μετά θα πάνε φυλακή», τόνισε ακόμα ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Η υπόθεση θα πάει στον Άρειο Πάγο. Είτε είναι καταδικαστική η απόφαση, είτε αθωωτική, ο ηττηθείς διάδικος έχει τη δυνατότητα ή να κάνει έφεση, είτε να μην ασκήσει το έντυπο μέσο της εφέσεως και να πάει και να προσφύγει στον Άρειο Πάγο. Θα φτάσει σίγουρα εκεί είτε κερδίσει η κυρία Τούνη είτε ηττηθεί», είπε ακόμα ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.