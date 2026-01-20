Ιωάννα Τούνη: Στις 23 Ιανουαρίου η προβολή του βίντεο στη δίκη για την υπόθεση revenge porn

Στην τελική ευθεία η δίκη για την πολυσυζητημένη υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει η Ιωάννα Τούνη. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος που την εκπροσωπεί, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, στην εκπομπή «Super Katerina», την Παρασκευή (23-01-2026) μέσα στη δικαστική αίθουσα θα προβληθεί το βίντεο κεκλεισμένων των θυρών. Στη συνέχεια αναμένεται να ολοκληρωθούν οι καταθέσεις των μαρτύρων. Δυο της influencer και δυο των κατηγορούμενων.

Η δίκη για την υπόθεση revenge porn θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο, η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί με ανοιχτές τις πόρτες. Η Ιωάννα Τούνη επαναλαμβάνει πως δεν είναι διατεθειμένη να διεκδικήσει χρήματα. Θέλει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, να στείλει ένα μήνυμα στήριξης σε άλλες γυναίκες που έχουν βρεθεί σε ανάλογα αδιέξοδα.

«Δεν μπορώ να ξέρω αν ολοκληρωθεί η διαδικασία την Παρασκευή. Πιθανόν να διακόψουμε για άλλη ημερομηνία», δηλώνει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συμπληρώνοντας πως η απόφαση θα πρέπει να βγει με ανοιχτές τις θύρες, ώστε να παρακολουθούν οι δημοσιογράφοι, καθώς είναι η χρυσή επιτομή της δικαιοσύνης.

«Όσον αφορά τις απειλές που έχουμε δεχθεί από άγνωστο, έχει εντοπιστεί ένας αλλοδαπός αλλά θέλουμε περισσότερα στοιχεία», αποκαλύπτει επίσης.

Η Ιωάννα Τούνη περιμένει να δικαιωθεί μετά την καταγγελία για revenge porn σε βάρος της. Αυτό όπως ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος έχει ενοχλήσει κάποιους που ζητούν, όπως είπε, να σταματήσουν οι ενέργειες σε βάρος των δύο κατηγορούμενων. Ο Δημήτρης Φιντιρίκος, ήταν ανάμεσα σε εκείνους που είχαν ζήσει τα γεγονότα στη Χαλκιδική το 2017.

Μέσα από τις 20 σελίδες του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, περιγράφεται όλο το σκηνικό που στήθηκε τον Ιούλιο του 2017 στη Χαλκιδική, μέσα στο λευκό Range Rover, του 37χρονου τότε συντρόφου της γνωστής influencer και του 43χρονου φίλου του που φέρεται να είχε αναλάβει ρόλο «κινηματογραφιστή», αλλά και το σκεπτικό των δικαστών για παραπομπή σε δίκη των δυο κατηγορουμένων για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων.

Στις πρώτες σελίδες του βουλεύματος περιγράφεται το πως ξεκίνησε να ξεδιπλώνεται η εφιαλτική αυτή υπόθεση: «Η εγκαλούσα Ιωάννα Τούνη στις 9/5/2020 πληροφορήθηκε μέσω πολυάριθμων μηνυμάτων τρίτων στον προσωπικό της λογαριασμό, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, ότι στο διαδίκτυο είχε αναρτηθεί ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου στο οποίο φαινόταν ότι συμμετείχε ίδια.

Η εγκαλούσα λόγω προηγούμενης συμμετοχής της σε δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα τηλεοπτικού σταθμού πανελλήνιας εμβέλειας, είχε γίνει αναγνωρίσιμη στο ευρύ κοινό και κατόπιν δημοσιοποίησης του video, διαπίστωσε ότι σε μεγάλο μέρος των μηνυμάτων που έλαβε η ίδια από τρίτους, στα οποία υπήρχε είτε το βίντεο, είτε φωτογραφική απεικόνιση αυτού, τρίτοι, είχαν προσθέσει σχόλια συνοδευόμενα από εξαιρετικά προσβλητικούς και χυδαίος για την ίδια χαρακτηρισμούς.

Στο βούλευμα αναφέρεται το σκηνικό του διασυρμού της Ιωάννας Τούνη. Μάλιστα όπως επισημαίνεται «η γυναίκα, δεν φαίνεται να είχε επαφή με το περιβάλλον καθώς ήταν σε κατάσταση- όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, “οξείας μέθης”. Περαιτέρω προέκυψε ότι το περιστατικό της συνεύρεσης της εγκαλούσα με τον κατηγορούμενο, έλαβε χώρα μετά από διασκέδαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Χαλκιδική.

Η υπόθεση του revenge porn βίντεο ήρθε στο φως το 2020, όταν η Ιωάννα Τούνη υπέβαλε μήνυση κατά δύο ανδρών, κατηγορώντας τους για τη διαρροή του βίντεο. Η ίδια είχε αναφερθεί δημόσια στο περιστατικό μέσα από τα social media, αλλά και συνεντεύξεις της τονίζοντας την ηθική ζημία που της προκάλεσε η όλη υπόθεση.