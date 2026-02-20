Ελλάδα

Ιωάννα Τούνη: Στις 27 Μαρτίου θα συνεχιστεί η δίκη για το revenge porn μετά τη σημερινή διακοπή

«Όταν την ενημέρωσα για αυτή τη νέα διακοπή, στεναχωρήθηκε», είχε αποκαλύψει ο δικηγόρος της γνωστής influencer
Ιωάννα Τούνη
Η Ιωάννα Τούνη / NDP PHOTO

Η Ιωάννα Τούνη εδώ και πολλά χρόνια αναζητά δικαίωση στην πολυσυζητημένη υπόθεση του revenge porn στην οποία έγινε άθελά της «πρωταγωνίστρια».

Η υπόθεση της γνωστής influencer εκδικάζεται αυτό το διάστημα και μάλιστα, σήμερα, Παρασκευή (20.02.2026) ήταν να συνεχιστεί η δίκη για το revenge porn, ωστόσο ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ζήτησε διακοπή εξαιτίας κάποιων δικών του υποχρεώσεων. Σύμφωνα με το tlife.gr, η δίκη θα συνεχιστεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου. 

«Επειδή την ερχόμενη Παρασκευή εκκρεμούν στο Εφετείο Αθηνών τρία κακουργήματα στα οποία πρέπει να είμαι παρών, λόγω αυτών των υποχρεώσεων στην Αθήνα, θα ζητήσω διακοπή της δίκης.

Όταν ενημέρωσα την κυρία Τούνη για αυτή τη νέα διακοπή, στεναχωρήθηκε. Κάθε φορά που πλησιάζει αυτή η μέρα, είναι μια μέρα δύσκολη για την κυρία Τούνη γιατί αναβιώνουν άσχημες εμπειρίες και βιώματα», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στην εκπομπή «Το πρωινό» πριν από μερικές ημέρες.

