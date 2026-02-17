Ιωάννα Τούνη: «Θα ζητήσω διακοπή της δίκης» λέει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για την υπόθεση revenge porn

Στην τελική ευθεία η δίκη για την πολυσυζητημένη υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει η Ιωάννα Τούνη. Η influencer περιμένει την απόφαση των δικαστών, για να γυρίσει σελίδα στη ζωή της. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε το πρωί στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, πως την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, θα ζητήσει να διακοπεί η δίκη, επειδή ο ίδιος έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις στην Αθήνα.

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, η Ιωάννα Τούνη στεναχωρήθηκε όταν την ενημέρωσε για το «κόλλημα» του. Επιθυμεί όπως ανέφερε, να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα η δίκη για την υπόθεση revenge porn, για να αφήσει οριστικά πίσω αυτή την περιπέτεια.

«Αυτό που πραγματικά είναι θλιβερό, εξοργιστικό είναι ότι οι κατηγορούμενοι δεν δείχνουν καμία μεταμέλεια, παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως θύματα και ζητούν από την Ιωάννα Τούνη να ζητήσει συγγνώμη» είπε αρχικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Πρόσθεσε στη συνέχεια πως: «Είμαστε σε ένα πολύ σημαντικό στάδιο γιατί θα προβληθεί το βίντεο. Θα φανεί ότι εκείνος που είχε ερωτική συνεύρεση με την κυρία Τούνη να στρέφει το κεφάλι του προς τον κάμεραμαν και να γελάει δύο φορές μαζί του. Η κυρία Τούνη όταν ξύπνησε την επομένη, είδε τον άνθρωπο αυτό και ήταν φιλοξενούμενη στο σπίτι του».

Λόγω υποχρεώσεων στο Εφετείο Αθηνών, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ενημέρωσε: «Επειδή την ερχόμενη Παρασκευή εκκρεμούν στο Εφετείο Αθηνών τρία κακουργήματα στα οποία πρέπει να είμαι παρών, λόγω αυτών των υποχρεώσεων στην Αθήνα, θα ζητήσω διακοπή της δίκης.

Όταν ενημέρωσα την κυρία Τούνη για αυτή τη νέα διακοπή, στεναχωρήθηκε. Κάθε φορά που πλησιάζει αυτή η μέρα, είναι μια μέρα δύσκολη για την κυρία Τούνη γιατί αναβιώνουν άσχημες εμπειρίες και βιώματα».

«Με όλα αυτά που συμβαίνουνε και δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι έχουνε πάει να θίξουνε την ηθική μου και ξέρεις με όλο αυτό που συμβαίνει, με αφορμή δηλαδή κάτι τόσο άσχημο και κακοποιητικό, ήθελα να πω πραγματικά ότι δεν έχει καμία σημασία αν έχεις πάει με έναν ή αν έχεις πάει με 101 ανθρώπους, αρκεί να μην έχει τύχει να πας με έναν μ@λ@@κ@», είχε αναφέρει πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη με αφορμή την υπόθεση του revenge porn που εκδικάζεται αυτό το διάστημα.