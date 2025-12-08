Ιωάννα Τούνη: «Βιασμό της αλήθειας δεν θα δεχτώ» λέει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για την υπόθεση revenge porn

Σταθερά στο επίκεντρο η Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει και βρίσκεται ήδη στα χέρια της δικαιοσύνης. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος που την εκπροσωπεί σχολίασε τα όσα υποστηρίζουν οι δύο κατηγορούμενοι και τόνισε πως δεν θα επιτρέψει να απαξιωθεί η αλήθεια.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται πως εκείνοι κρύβονται πίσω από τη διακίνηση του βίντεο και δηλώνουν θύματα. Υποστηρίζουν πως έχουν διασυρθεί και κάνουν λόγο για ανυπόστατες κατηγορίες από την Ιωάννα Τούνη σε βάρος τους. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος τόνισε για την υπόθεση revenge porn, πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω ούτε εκείνος ούτε η πελάτισσά του, ακόμα και αν κάποιοι συνεχίσουν να τους απειλούν.

«Και οι δύο ισχυρίζονται από την πρώτη στιγμή, αλλά με τρόπο ο οποίος είναι αντιφατικός… η μία εκδοχή ακυρώνει την άλλη… Ότι κάποιος άγνωστος, ο οποίος βρέθηκε ξαφνικά εκεί πέρα, σε ένα μέρος το οποίο ήτανε απόμερο, το βράδυ, τράβηξε αυτό το βίντεο. Ένας άγνωστος! Διότι όταν είσαι σε ένα απόμερο μέρος και έρχεσαι μέσα σε μια κατάσταση ευθυμίας σε ερωτική πράξη με τη σύντροφό σου, ένας άγνωστος αν βρεθεί δίπλα σου και σε μαγνητοσκοπεί, όχι μόνο δεν του χαμογελάς… Αλλά το πρώτο που θα κάνεις είναι ή να φύγεις τρέχοντας ή να τον χτυπήσεις» ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος της Influencer.

«Ξέρετε τι με τρομάζει; Και το λέω δημόσια, γιατί έχω πει ότι δημόσιες σχέσεις κάνω μόνο με τις αποφάσεις των δικαστών και όχι με τους δικαστές. Δηλαδή θέλω να ξέρω την ομολογία. Μπορεί να υπάρξει πρόσωπο, δικαστής ή πρόεδρος, που να πιστέψει αυτή την εκδοχή. Και δεν το λέω τυχαία. Αυτή τη στιγμή, για μένα, μετανιώνω -και το έχω πει κι άλλη φορά δημόσια- το ότι δέχτηκα να γίνει αυτή η δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Διότι αν ήταν μέσα οι δημοσιογράφοι και έβλεπαν τις ερωτήσεις που θέτει η συγκεκριμένη πρόεδρος και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους μάρτυρες, τις γυναίκες, οι οποίες καταθέτουν εκείνο το βράδυ την εμπειρία τους… με απαξιωτικό τρόπο» τονίζει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Θα ζητήσουμε μετά την προβολή του βίντεο να ανοίξουν οι θύρες, να μπουν μέσα οι δημοσιογράφοι. Γιατί η δημοσιότητα είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Εκεί πέρα ο άλλος δεσμεύεται να συμπεριφερθεί και να λειτουργήσει έτσι» συμπληρώνει ο καταξιωμένος ποινικολόγος.

«Αυτό το υλικό θα το δουν θεσμικά όλοι οι παράγοντες της δικαιοσύνης. Δεν θα επιτρέψω να απαξιωθεί η αλήθεια. Όσο είμαι δικηγόρος, βιασμό της αλήθειας δεν θα δεχτώ. Ακόμα κι αν μας απειλούν με την κυρία Τούνη ότι θα μας κάνουν κομματάκια και θα μας ρίξουνε στα χαντάκια. Δεν καταλαβαίνω από απειλές ποτέ» σημειώνει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Είχε προηγηθεί ακόμα μια τοποθέτηση της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση. «Ήθελε να φανεί ο τρόπος με τον οποίο με ξεφτίλισε ερωτικά» είπε μεταξύ άλλων η επιχειρηματίας μπροστά στην κάμερα.