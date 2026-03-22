Ιωάννινα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο στο Αστυνομικό Μέγαρο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σήμερα (22.03.026) το πρωί στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, όταν ένας 57χρονος αστυνόμος αυτοπυροβολήθηκε.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 08:00 στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων ,όταν 57χρονος Αστυνόμος Α’ ενώ βρισκόταν στο γραφείο του αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι με το υπηρεσιακό του όπλο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 57χρονο και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν ζωή .

Ο αστυνομικός είναι πατέρας τριών 3 ενήλικων παιδιών.