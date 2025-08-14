Ιός Δυτικού Νείλου: 9 τα νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα – Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται

Ο ιός του Δυτικού Νείλου συνεχίζει να καταγράφει νέα περιστατικά στη χώρα μας, με την τελευταία εβδομάδα να εμφανίζονται εννέα νέα κρούσματα του ιού, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Από την αρχή της περιόδου έως σήμερα, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 35 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και κανένας θάνατος όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Από τα κρούσματα, 31 ασθενείς εμφάνισαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση), ενώ 4 περιστατικά είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή ήταν ασυμπτωματικά.

Μέσα στην τελευταία εβδομάδα, δηλώθηκαν εννέα νέα εγχώρια κρούσματα. Παράλληλα, καταγράφηκε ένα εισαγόμενο κρούσμα σε ασθενή που είχε εκτεθεί στη Σερβία, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα στατιστικά της χώρας. Από τους νοσούντες, 8 ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ 3 από αυτούς εισήχθησαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όπως φαίνεται και από του πίνακες τα περισσότερα κρούσματα έχουν εντοπιστεί στην Λάρισα και στον νομό της Θεσσαλίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ασυμπτωματικός. Ωστόσο, σε ευάλωτες ομάδες, όπως ηλικιωμένοι και άτομα με χρόνια νοσήματα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

Με στόχο την έγκαιρη εφαρμογή στοχευμένων μέτρων πρόληψης, σε κάθε περίοδο μετάδοσης, ο ΕΟΔΥ διενεργεί αδιαλείπτως, από το 2010, ενισχυμένη επιδημιολογική επιτήρηση της λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου, διερευνά άμεσα τα περιστατικά, ενημερώνει τους επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τον Μάρτιο 2024 μάλιστα δημοσιεύθηκε το ολοκληρωμένο «Σχέδιο Δράσης για τη λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου», που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, με σκοπό την προτυποποιημένη εφαρμογή δράσεων για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού, βάσει εκτίμησης κινδύνου.