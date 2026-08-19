Ιός του Δυτικού Νείλου: Κρούσματα σε ακόμη τρεις δήμους της Αττικής – Στις 54 οι περιοχές σε συναγερμό

Διευρύνεται η γεωγραφική εξάπλωση που παρουσιάζει ο ιός του Δυτικού Νείλου, καθώς νέα κρούσματα καταγράφηκαν σε τρεις ακόμη δήμους στην Αττική, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κατάλογο που δημοσιοποίησε ο ΕΟΔΥ. Πρόκειται για τους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης, με τον αριθμό των δήμων της Αττικής στους οποίους έχουν επιβεβαιωθεί περιστατικά να ανέρχεται πλέον σε 29.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου εξακολουθεί να εμφανίζει τη μεγαλύτερη διασπορά στην Αττική, ενώ κρούσματα έχουν καταγραφεί πλέον σε συνολικά 44 δήμους της χώρας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΟΔΥ. Την τελευταία εβδομάδα στον κατάλογο προστέθηκε και ο Δήμος Αλεξάνδρειας Ημαθίας, ενώ άλλοι δέκα δήμοι χαρακτηρίζονται περιοχές υψηλού κινδύνου, ανεβάζοντας σε 54 τον συνολικό αριθμό των περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται αυξημένη επιτήρηση.

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Τέσσερις νέοι δήμοι στον κατάλογο του ΕΟΔΥ

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα προστέθηκαν τέσσερις δήμοι στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί φέτος περιστατικά της λοίμωξης. Εκτός από τον Διόνυσο, την Καλλιθέα και την Πετρούπολη, νέο κρούσμα αναφέρθηκε και στον Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Ετσι, οι «επηρεαζόμενες περιοχές», όπως χαρακτηρίζει ο Οργανισμός όσες έχουν καταγράψει τουλάχιστον ένα περιστατικό, ανέρχονται σε 29 στην Αττική και σε 15 στην υπόλοιπη χώρα.

Παράλληλα, δέκα ακόμη δήμοι θεωρούνται περιοχές υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρουσμάτων το επόμενο διάστημα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται περιοχές που γειτνιάζουν με ήδη επηρεαζόμενους δήμους, έχουν επιβαρυμένο επιδημιολογικό ιστορικό ή ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς και περιοχές όπου έχει τεκμηριωθεί κυκλοφορία του ιού σε κουνούπια ή ζώα.

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Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης του ιού μέσω μεταγγίσεων αίματος.

Ιός Δυτικού Νείλου: Στα 110 τα κρούσματα έως την περασμένη εβδομάδα

Νεότερη έκθεση του ΕΟΔΥ αναμένεται να αποτυπώσει τον επικαιροποιημένο αριθμό των εγχώριων περιστατικών. Εως τα μέσα της περασμένης εβδομάδας είχαν καταγραφεί συνολικά 110 κρούσματα, ενώ εννέα ασθενείς, ηλικίας από 66 έως 99 ετών, είχαν χάσει τη ζωή τους.

Τα στοιχεία αφορούν εγχώρια κρούσματα, δηλαδή περιπτώσεις στις οποίες η μετάδοση του ιού έγινε εντός της χώρας μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού.

Τα περιστατικά που καταγράφονται από τις υγειονομικές αρχές αφορούν σε σημαντικό βαθμό ασθενείς που εκδηλώνουν σοβαρή νόσο, με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και εκδηλώσεις όπως μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι για κάθε σοβαρό περιστατικό αντιστοιχούν περίπου 140 λοιμώξεις χωρίς συμπτώματα ή με ήπια κλινική εικόνα.

Οι 54 δήμοι που βρίσκονται σε επιτήρηση

Στην Αττική επηρεαζόμενοι δήμοι είναι οι Αγίας Παρασκευής, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Παπάγου – Χολαργού, Πεντέλης, Βριλησσίων, Αμαρουσίου, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Σπάτων – Αρτέμιδος, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Παλλήνης, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Παιανίας, Ραφήνας – Πικερμίου, Αχαρνών, Μαραθώνος, Σαρωνικού, Διονύσου, Γλυφάδας, Αλίμου, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Καλλιθέας, Αθηναίων, Ηλιουπόλεως, Φυλής, Πειραιά και Πετρούπολης.

Ως περιοχές υψηλού κινδύνου στην Αττική χαρακτηρίζονται οι δήμοι Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης – Ψυχικού, Μεταμόρφωσης, Νέας Σμύρνης, Δάφνης – Υμηττού και Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Στην υπόλοιπη χώρα κρούσματα έχουν καταγραφεί στους δήμους Λαρισαίων, Τεμπών, Κιλελέρ, Παλαμά, Σοφάδων, Τρικκαίων, Πέλλας, Σκύδρας, Νέας Ζίχνης, Βέροιας, Αλεξάνδρειας, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Χαλκηδόνος, Ευρώτα και Θηβαίων.

Υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται επίσης οι δήμοι Αμφίπολης στις Σέρρες, Ηρωικής Πόλης Νάουσας στην Ημαθία και Δέλτα στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: iatropedia.gr