Ιός του Δυτικού Νείλου: Οι τρεις περιοχές στην Αττική όπου βρίσκεται σε έξαρση – «Θα αυξηθούν τα βαριά κρούσματα μέχρι τέλος Οκτωβρίου»

Σημαντική έξαρση καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη με τους επιστήμονες να κρούουν τον κώδωνα για τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Τα περισσότερα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, σε ποσοστό 70%, βρίσκονται στην Αττική ενώ αυτή η βαριά νόσος που έχει 10% πιθανότητα θανάτου έχει εμφανιστεί σε τρεις περιοχές. Σε Σπάτα, Μαρκόπουλο, Παλλήνη, στην Αγία Παρασκευή και σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη», τόνισε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή «Online» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Δευτέρας (17.8.26).

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Όπως υπογράμμισε η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, το διαφορετικό στοιχείο φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού κουνουπιών και επομένως μπορεί να έχουμε και περισσότερα βαριά κρούσματα και πως μέχρι σήμερα έχουμε εννιά θανάτους, όταν πέρυσι είχαμε όλη τη χρονιά εννιά θανάτους και περιμένουμε να κυκλοφορήσει αυτός ο ιός, μέσω των κουνουπιών, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

«Δεν νοσούν όλοι οι οποίοι έχουν τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οκτώ στους 10 δεν γνωρίζουν ότι έχουν τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι, λιγότερο από δύο στα 10 άτομα μπορούν να παρουσιάσουν ελαφρά συμπτώματα και μόνο ένας στα 100 ή στα 150 άτομα μπορεί να εμφανίσει τη βαριά μορφή της μηνιγγοεγκεφαλίτιδας με ισχυρό πονοκέφαλο και αυξημένο πυρετό και συμπτώματα, τα οποία παραμένουν και μετά την ίαση του ατόμου», επισήμανε.

«Όταν έχουμε νευρολογική συμπτωματολογία καλό είναι να πηγαίνουμε σε γιατρό. Τέτοια συμπτώματα μπορεί να είναι σύγχυση, λήθαργος, αδυναμία στα πόδια, σπασμοί κλπ. Δεν έχουμε ειδικά αντιικά φάρμακα και ειδικό εμβολιασμό, έχουμε συμπτωματική αγωγή. Πολλά από αυτά τα άτομα καταλήγουν σε ΜΕΘ και δυστυχώς το 10% αυτών των ατόμων μπορεί να καταλήξει», σημείωσε.

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ECDC: 429 τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε 9 χώρες της Ευρώπης

Ο ιός του Δυτικού Νείλου εξαπλώνεται ολοένα περισσότερο στην Ευρώπη, με την Ιταλία και την Ελλάδα να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση των κρουσμάτων, αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Προλήψεως των Ασθενειών (ECDC).

Σε νέα επιδημιολογική έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα αναφέρει ότι εφέτος και έως τις 13 Αυγούστου είχαν αναφερθεί κρούσματα σε 77 ευρωπαϊκές περιοχές. Οι περιοχές αυτές εντοπίζονται σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες:

Ιταλία (40 περιοχές)

Ελλάδα (13)

Ελλάδα (13) Ρουμανία (12)

Γαλλία (4)

Βόρεια Μακεδονία (3)

Ισπανία (2)

Γερμανία (1)

Κόσοβο (1)

Σερβία (1)

Στις 19 από αυτές τις περιοχές, ο ιός του Δυτικού Νείλου έκανε για πρώτη φορά φέτος την παρουσία του την περασμένη εβδομάδα.

Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται τέσσερις ελληνικές:

Η Ημαθία

Η Θεσσαλονίκη

Η Λακωνία

Ο Πειραιάς

Συνολικώς, σε αυτές τις εννέα χώρες είχαν αναφερθεί 429 εγχώρια (αυτόχθονα) κρούσματα λοίμωξης από τον ιό έως τις 13 Αυγούστου 2026. Ανά χώρα είχαν καταγραφεί:

Ιταλία: 224 κρούσματα

Ελλάδα: 105 (σ.σ. στις 14 Αυγούστου ο ΕΟΔΥ ανέφερε πως έφτασαν στα 110)

Ισπανία: 42

Βόρεια Μακεδονία: 30

Ρουμανία: 18

Γαλλία: 6

Σερβία: 2

Γερμανία: 1

Κόσοβο: 1

Στην χώρα μας, σχεδόν τα μισά κρούσματα έχουν αναφερθεί στην Ανατολική Αττική, σημειώνει το ECDC. Επιπλέον, μέχρι και τις 5 Αυγούστου 12 ασθενείς είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του ιού. Τα θύματα ήταν:

Στην Ελλάδα έξι (σ.σ. πλέον ανέρχονται σε τουλάχιστον εννέα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ).

Στην Ιταλία πέντε.

Στη Ρουμανία μία.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που νόσησε ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη ήσαν άνδρες, ηλικίας 65 ετών και άνω. Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάσθηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο. Στην Ευρώπη νοσηλεύθηκε το κατά μέσον όρο 72% των ασθενών (στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 95%). Σχεδόν έξι στους δέκα πάσχοντες (το 58%) είχαν νευρολογικά συμπτώματα.

Πάρτε τα μέτρα σας

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται από ορισμένα είδη πτηνών, κυρίως άγριων, και όχι όταν τσιμπούν μολυσμένους ανθρώπους.

Ο ιός μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνος για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και για όσους έχουν χρόνια προβλήματα υγείας. Είναι επίσης πολύ επικίνδυνος για τους ανθρώπους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό (ανοσοκαταστολή).

Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να προστατεύονται από τα τσιμπήματα των κουνουπιών με ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια, τονίζει ο ΕΟΔΥ. Για την ατομική προστασία οι γιατροί συνιστούν τα εξής: