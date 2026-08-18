Ιός του Δυτικού Νείλου: Περισσότερα από το αναμενόμενο τα κρούσματα στην Αττική – Τα μέτρα προφύλαξης

Τα αυξημένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 9 ανθρώπους προκαλούν μεγάλη ανησυχία.

Μιλώντας για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα κρούσματα που έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στην Αττική η προσωρινή πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη μιλώντας στο Mega, εμφανίστηκε καθησυχαστική. Εξήγησε ότι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν άνω των 65 ετών και αντιμετώπιζαν υποκείμενα νοσήματα, ενώ η εικόνα των κρουσμάτων στην Αττική δεν ήταν η αναμενόμενη.

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«Δυστυχώς οι κλιματικές αλλαγές στην Ελλάδα έχουν αλλάξει και στην Αττική δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε τόσα περιστατικά. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά για την Αττική», σημείωσε η κ. Παγώνη και πρόσθεσε. «Ξεκίνησαν στα νότια προάστια, πήγαν στα βόρεια, δηλαδή από Βάρη – Βουλιαγμένη και μετά Μαρκόπουλο – Παλλήνη και τώρα πάλι στα νότια, παρόλο που οι έχουν γίνει αρκετοί ψεκασμοί».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα κρούσματα σε ελώδεις περιοχές, κυρίως στην κεντρική Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση και τόνισε ότι «λόγω της υγρασίας τα κουνούπια τις βραδινές ώρες είναι πάρα πολλά».

Η κ. Παγώνη συνέστησε ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι, ενώ ο συνολικός αριθμός των περιστατικών πέρυσι είχε φτάσει τα 90 σε ολόκληρο το έτος, φέτος ο ίδιος αριθμός έχει ήδη καταγραφεί μέχρι στιγμής. Παράλληλα, ανέφερε ότι και οι θάνατοι παραμένουν στα ίδια επίπεδα, καθώς πέρυσι είχαν καταγραφεί συνολικά 9, ενώ μέχρι τώρα ο αριθμός τους ανέρχεται επίσης σε 9.

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Αναφερόμενη ειδικότερα στους θανάτους που αποδίδονται στον ιό του Δυτικού Νείλου, διευκρίνισε ότι όλοι οι ασθενείς που κατέληξαν ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών και αντιμετώπιζαν παράλληλα υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Ματίνα Παγώνη και στα συμπτώματα. «Ένα 18% μπορεί να έχει νιώθει αδυναμία, κάποιες αρθραλγίες. Όταν υπάρχει πυρετός, μπορεί να ξεκινήσει να υπάρχει σύγχυση που σημαίνει ότι πάμε κεντρικό νευρικό. Εκεί φοβόμαστε το 1% για μηνιγγοεγεφαλίτιδα. Αυτά τα περιστατικά διασωληνώθηκαν, άνω των 65, και από εκεί είχαμε τους θανάτους».

Η ίδια αναφέρθηκε και στους ασθενείς που χρειάστηκε να νοσηλευτούν ή να μεταφερθούν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λέγοντας ότι «τα περιστατικά που είχαμε και νοσηλεύουμε» και αυτά που «πήγαν στη ΜΕΘ» δεν ήταν περιπτώσεις ενός μόνο τσιμπήματος.

«Εάν έβλεπες το σώμα ήταν περισσότερα κουνούπια. Υπήρχε άτομο που διασωληνώθηκε και είχε πάνω από 10 τσιμπήματα», τόνισε η κ. Παγώνη.

Προέτρεψε το κοινό να επιλέγει κατά τις βραδινές ώρες μακριά παντελόνια και μπλούζες με μακριά μανίκια, προκειμένου να μειώνεται η πιθανότητα τσιμπημάτων από κουνούπια. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συμβολή των εντομοαπωθητικών στην προστασία. Η κορύφωση του φαινομένου θα διαρκέσει ως τα μέσα στου Σεπτεμβρίου.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η εφαρμογή εντομοαπωθητικών σε μορφή σπρέι μπορεί να προσφέρει προστασία που αγγίζει το 90%.