Ιός του Δυτικού Νείλου: Σε Λούτσα και Μαρκόπουλο τα περισσότερα κρούσματα – Αναμένεται αύξηση τις επόμενες ημέρες

Όσον αφορά στην υπόλοιπη χώρα, η πιο επιβαρυμένη περιοχή είναι ο Δήμος Λαρισαίων , όπου έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα που έχουν εκδηλώσει νευρολογικά προβλήματα, ενώ ακολουθεί ο Δήμος Βέροιας με 3 κρούσματα.

Μέχρι τώρα τα περισσότερα κρούσματα έχουν καταγραφεί στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος ( Λούτσα ) με 14 περιστατικά, στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας με 11, στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με 9, ενώ ακολουθούν οι Δήμοι Αγίας Παρασκευής με 6 κρούσματα, Παλλήνης και Χαλανδρίου με 5 κρούσματα ο καθένας και η Γλυφάδα με 4.

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και για την αντιμετώπιση του προβλήματος πραγματοποιούνται καθημερινά ψεκασμοί στους δήμους της περιοχής, όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός σοβαρών περιστατικών με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η πιο επιβαρυμένη περιοχή της χώρας είναι η Ανατολική Αττική όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει ο ΕΟΔΥ.

Μετά την εμφάνιση των πολλών κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου οι αρμόδιες αρχές να εντείνουν τα μέτρα καταπολέμησης των κουνουπιών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν στη χώρα μας τα αυξημένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου με την Ανατολική Αττική να αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Σε σχέση με πέρυσι, φέτος η κατάσταση είναι αισθητά χειρότερη. Μέχρι τις 19 Αυγούστου 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, όταν σε ολόκληρο το προηγούμενο έτος είχαν δηλωθεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι.

Από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), ο ιός παρουσιάζει έξαρση αυτή την περίοδο σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Ιταλία.

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Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ για κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα αντιστοιχούν περίπου 140 αδιάγνωστες λοιμώξεις.

Αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) χτυπά καμπανάκι και ενημερώσει ότι καταγράφεται μεγάλος αριθμός κρουσμάτων φέτος σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και συστήνει μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια.

Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους αντίστοιχους αριθμούς προηγούμενων ετών, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

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Κρούσματα της λοίμωξης έχουν καταγραφεί, μέχρι στιγμής, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής, ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφεται, κατά την τρέχουσα περίοδος, είναι πολύ αυξημένος, σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κρουσμάτων κορυφώνεται συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτος, αναμένεται τις ερχόμενες εβδομάδες ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων.

Οδηγίες προστασίας

Ως εκ τούτου, ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει εκ νέου την ανάγκη να προστατεύεστε από τα κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια:

Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά / ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.

Μην αφήνετε πουθενά στάσιμα νερά. Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών και εξαλείψτε τις εστίες αυτές.

Όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό: αναποδογυρίστε τα ή καλύψτε τα ή ανανεώνετε το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Καλύψτε με σήτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ενδεδειγμένα ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με ανοσοκαταστολή/ χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά και ως εκ τούτου πρέπει να προφυλάσσονται από τα κουνούπια με απόλυτη συνέπεια.