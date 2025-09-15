Ελλάδα

Ιός του Δυτικού Νείλου: Συναγερμός μετά τον εντοπισμό κρούσματος στην Εύβοια

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου σε ηλικιωμένο άνδρα στην περιοχή Διρφύων – Μεσσαπίων, στην Εύβοια
Κουνούπι
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi

Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Εύβοια προκαλεί ανησυχία στις τοπικές υγειονομικές αρχές. Όπως αναφέρει το evima.gr, πρόκειται για ηλικιωμένο άνδρα ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο για άλλο πρόβλημα υγείας. Κατά τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι είναι φορέας του ιού.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως άλλο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Εύβοια. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή αναζωπυρώνει τους φόβους για τη διασπορά του ιού στην Ελλάδα, όπου εμφανίζεται συχνά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές παραμένουν σε συναγερμό και καλούν σε αυξημένη προσοχή, ειδικά τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους που είναι πιο εκτεθειμένοι σε σοβαρές επιπλοκές.

